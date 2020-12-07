Семь вечеров Бетховена в Таллинне

На фестивальную сцену выйдут более полусотни музыкантов: лучшие эстонские исполнители, уже получившие международное признание, и молодые таланты. В течение семи вечеров выступит 61 инструменталист – скрипачи, виолончелисты и пианисты. Среди них такие виртуозы, как Ивари Илья, Максим Шура, Ирина Захаренкова, Свен-Сандер Шестаков, Ольга Воронова, Марсель Йоханнес Китс и многие другие, а также талантливые ученики Таллиннской средней музыкальной школы и Эстонской академии музыки и театра.

«К моему великому удовольствию молодые таланты смогут разделить одну сцену с нашими выдающимися исполнителями», – отметил один из художественных руководителей фестиваля Михкель Полль. По словам председателя правления Эстонского союза исполнителей Хенри-Давида Варема, музыка Бетховена позволит в эти трудные времена взбодриться и отдохнуть душой. «Мы крайне ответственно подходим к организации концертов и делаем все возможное, чтобы и публика, и исполнители могли чувствовать себя на концерте безопасно», – говорит Варема. «Билеты продаются в ограниченном количестве с учетом шахматной рассадки зрителей, в коридорах установлены дезинфицирующие средства и, конечно же, мы просим всех посетителей носить маску», – напоминает организатор концерта.

Программа фестиваля представляет собой путешествие по творческой биографии Бетховена – от ранних шедевров композитора до позднего творчества, сфокусированного на романтизме и современности. Михкель Полль: «За неделю будет исполнено 47 сонат! Несомненно, это повлечет за собой радость открытий и станет настоящим удовольствием для всех поклонников Бетховена».