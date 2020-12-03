Легендарный скрипач Гидон Кремер и его оркестр едут в Таллинн

Знаменитый уроженец Риги, выдающийся скрипач и дирижер Гидон Кремер не раз играл в Таллинне. Созданный им 23 года назад коллектив достиг невероятных высот, объездил весь мир и получил множество престижных наград, одна из которых — Grammy.

Гидон Кремер ФОТО: Eesti Kontsert

В марте этого года на фоне сложной ситуации с коронавирусом коллектив был вынужден свернуть свои проекты и гастроли, но вот, наконец, пришла новость о предстоящем концерте в Таллинне.

Помимо всемирно известного скрипача Гидона Кремера и выдающихся музыкантов камерного оркестра Kremerata Baltica, эстонскую публику ждет встреча с великолепным латвийским пианистом Георгием Осокиным и литовской виолончелисткой Гедре Дирванаускайте.

Айнарс Рубикис. ФОТО: Victor Dmitriev / Eesti Kontsert

Дирижер – хорошо известный музыкант из Латвии, лауреат премии «Золотая маска» Айнарс Рубикис.

В концертном зале «Эстония» оркестр предложит слушателям программу, в которой переплетутся сочинения Иоганна Баха («Концерт для клавишных»), Рихарда Штрауса («Метаморфозы») и пьесы современных композиторов, том числе состоятся две премьеры в Эстонии!

Признанный во всем мире литовский пианист и энтузиаст современной музыки Андрюс Жлабис создал новое произведение для Гидона Кремера и «Кремераты Балтики» под названием «Калейдоскоп утраченного времени» для скрипки и струнных. В качестве второй премьеры заявлено сочинение Себастиана Гюртлера «Кошмар Людвига» для скрипки и струнных. Неотъемлемой частью художественного лица «Кремераты» является исполнение произведений Арво Пярта. В Таллинне прозвучит его Scala chromatica.