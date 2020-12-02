Рейтинги партий: поддержка "Ээсти 200" стремительно растет

За последнюю неделю ощутимо увеличилась популярность партии "Ээсти 200", в то время как Партия реформ и EKRE потеряли часть поддержки. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно последним опросам, проведенным в период с 3 по 30 ноября, за Партию реформ голоса готовы отдать 30,7% (-0,6% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 21,7% опрошенных (+0,3%).
Консервативную народную партию поддерживает 14,5%. Это на 0,9% меньше, чем неделей ранее. За "Ээсти 200" голоса готовы отдать 13,7 процента респондентов (+1,2%). За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,4%), поддержка которой упала на 0,1%. "Отечество" поддерживает 5,7% респондентов (+0,1%). Зеленых поддерживает 3 процента опрошенных (+0,3%).
Совокупная поддержка коалиционных партий (41,9%) на 2,8 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (39,1%).
Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.
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