Рейтинги партий: поддержка "Ээсти 200" стремительно растет

За последнюю неделю ощутимо увеличилась популярность партии "Ээсти 200", в то время как Партия реформ и EKRE потеряли часть поддержки. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.