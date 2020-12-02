Столтенберг: мы адаптируем политику сдерживания, проводимую НАТО в отношении дестабилизирующих действий России

По его словам, на онлайн-встрече обсуждали проект "НАТО 2030" и то, как подготовить альянс к вызовам будущего, а также тему России и ситуацию в Афганистане. "Мы адаптируем политику сдерживания, проводимую НАТО в отношении дестабилизирующих действий России. Одновременно с этим мы все считаем, что диалог с Россией должен быть продолжен", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что нынешняя стратегическая концепция НАТО разрабатывалась в 2010 году, когда еще сохранялись надежды, что время больших разногласий с Россией прошло. Однако затем последовал конфликт в Украине. Новая концепция также должна сформулировать рамочные условия для возможного ответа на угрозу со стороны Китая и новых технологий.

138 предложений экспертной группы

На встрече была представлена программа возможного обновления НАТО из 138 пунктов, разработанная экспертной группой, в которую, среди прочих, входил экс-глава Минобороны и МВД ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maizière). Цель предлагаемых реформ - улучшить политическое взаимодействие внутри НАТО и ускорить принятие решений.

Среди предложений экспертов - ограничить возможность для блокирования решений альянса со стороны отдельных членов, выработать новые нормы взаимодействия, например общее обсуждение решений в области безопасности, принимаемых членами альянса, а также запретить политически мотивированную блокировку решений НАТО. Благодаря такому запрету Турция не смогла бы в дальнейшем блокировать совместную работу альянса с Австрией, а Венгрия - с Украиной.

Политика Турции и взаимоотношения НАТО с Анкарой стали одной из главных причин для начала дискуссии о реформах. Среди проблемных вопросов - турецкие действия в северной Сирии, покупка Анкарой российских ЗРК С-400 и позиция в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

Заявление глав МИД ФРГ и Франции