Кальюлайд: дискуссии об абортах не место в сегодняшнем эстонском обществе

В то время как кабинет министров обсуждает не только коронакризис, но и референдум о браке, президент рассуждала на тему того, не отвлечется ли руководство страны на менее важные вопросы.

«То, что сегодня кажется приоритетным - будь то бюджет на следующий год, крышевые деньги или дискуссия в целом - есть ли право обвинять людей в игнорировании проблемы коронавируса? Если таким же образом есть возможность игнорировать вирус, например, с вопросом о референдуме », - сказала она в эфире.

Также президент сказала, что если бы 80 процентов людей носили маски, это уберегло бы страну от локдауна.

Из крышевых денег наибольшую выгоду получила некоммерческая организация противников абортов MTÜ Elu Marss, что, по ее мнению, является честным и ясным политическим шагом и, по-видимому, также является наиболее важным вопросом для правительства. «Надеюсь, что избирателю это так же ясно. И я подчеркиваю, что это единый список всей коалиции», - сказала Кальюлайд.

Она также сослалась на органы местного самоуправления: «Сколько денег поступает в ваш уезд, зависит только от личных связей, от чего-то совершенно непрозрачного».

Однако президент не понимает, почему запрет на аборты является сегодня темой для дискуссий в эстонском обществе. По ее мнению, подобные темы не должны подниматься в обществе: «Я бы никогда не подумала, что теперь я должна задумываться о таких вопросах, думая о своей дочери, внучке», - сказала она и добавила, что проблема абортов - это импортированная дискуссия, которая не была важной и не должна считаться важной.

По словам президента, референдум о браке, вызвавший много дискуссий, важнее самого вопроса, а также он привел к образованию раскола, который бы позволил надеяться на лучшие итоги голосования. «Фактически, вопрос в том, равен ли каждый человек другому», - сказала она.