Новый рекорд ⟩ За сутки прибавилось 524 новых коронапозитивных

Такое рекордное количество позитивных проб было обусловлено тем, что позавчера произошел сбой на сайте веб-регистратуры, в связи с чем люди не могли зарегистрироваться на коронавирусный тест.

Новость дополняется.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

Скачайте приложение HOIA

Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 218 833 раза. Через приложение о своем заболевании сообщили 961 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 476.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.

Вирус быстро и обширно распространяется по Эстонии, а это означает, что можно заразиться в любом месте, контактируя с людьми. У многих коронавирус выражается легкими симптомами. поэтому обязательно соблюдайте дистанцию, носите маску, проветривайте помещения, мойте руки и скачайте мобильное приложение HOIA! С этой недели введены более строгие ограничения по соблюдению дистанции во многих общественных помещениях.

Отдавайте предпочтение электронным каналам и электронным услугам. Постарайтесь как можно больше дел организовать посредством электронных каналов (например, осуществлять банковские сделки в интернете) – так вы сможете избежать лишних контактов и снизите риск заражения. Заболев, обязательно оставайтесь дома.

Получайте информацию с достоверных источников. В социальных сетях распространяется вводящая в заблуждение информация о коронавирусе и теориях заговора, в результате чего люди подвергают ненужному риску свое здоровье и здоровье окружающих и, таким образом, замедляют возвращение к нормальной жизни. Мы призываем людей следить за официальными информационными каналами государства и делиться только той информацией, которая подтверждена этими источниками. Дополнительную информацию можно получить на страницах kriis.ee, terviseamet.ee/ru и по телефону государственной информации 1247.