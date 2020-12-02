Ср, 2.12.2020
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Трийн Терамяэ
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  • Из окон выставленного на продажу исторического здания видны и Валга, и Валка

Редкое предложение ⟩ Из окон выставленного на продажу исторического здания видны и Валга, и Валка

Почтовая станция в Валга.

ФОТО: KV.EE

Здание валгаской конной почты расположено на красивой, недавно обновленной центральной площади. Почтовая станция была и остается одной из архитектурных жемчужин пограничного города, пишет Kodustiil. 

Расположение здания уникальное: с одной стороны дома - Валга, с другой - Валка.  Рядом с одноэтажным оштукатуренным каменным зданием выделяются ведущие в никуда ворота.  

Почтовая станция в Валга.

ФОТО: KV.EE

О строительстве конной почты в Валга заговорили еще в 1861 году. Известно, что город Валга располагался у большой почтовой дороги, ведущей из Петербурга в Тильзит (ныне город Советск Калининградской области). План и описание почтовой станции относятся к 1869 году. Дом для станции длиной почти десять саженей построили на тогдашней улице Хярраде. Здесь же жила семья почтмейстера. Валгаская конная почта действовала до 1931 года.

Почтовая станция в Валга.

ФОТО: KV.EE

Это административное здание царского времени с простой архитектурой, построенное из красного кирпича. Просторные комнаты с высокими потолками очищены и законсервированы.

После завершения строительства центральной площади города здание почтовой станции стало перспективным местом для бизнеса. Рядом расположены торговые центры Selver и Rimi.

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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