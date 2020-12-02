Редкое предложение ⟩ Из окон выставленного на продажу исторического здания видны и Валга, и Валка

Расположение здания уникальное: с одной стороны дома - Валга, с другой - Валка. Рядом с одноэтажным оштукатуренным каменным зданием выделяются ведущие в никуда ворота.

Почтовая станция в Валга. ФОТО: KV.EE

О строительстве конной почты в Валга заговорили еще в 1861 году. Известно, что город Валга располагался у большой почтовой дороги, ведущей из Петербурга в Тильзит (ныне город Советск Калининградской области). План и описание почтовой станции относятся к 1869 году. Дом для станции длиной почти десять саженей построили на тогдашней улице Хярраде. Здесь же жила семья почтмейстера. Валгаская конная почта действовала до 1931 года.

Почтовая станция в Валга. ФОТО: KV.EE

Это административное здание царского времени с простой архитектурой, построенное из красного кирпича. Просторные комнаты с высокими потолками очищены и законсервированы.

После завершения строительства центральной площади города здание почтовой станции стало перспективным местом для бизнеса. Рядом расположены торговые центры Selver и Rimi.