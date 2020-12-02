Редкое предложение ⟩ Из окон выставленного на продажу исторического здания видны и Валга, и Валка

Здание валгаской конной почты расположено на красивой, недавно обновленной центральной площади. Почтовая станция была и остается одной из архитектурных жемчужин пограничного города, пишет Kodustiil.
Расположение здания уникальное: с одной стороны дома - Валга, с другой - Валка. Рядом с одноэтажным оштукатуренным каменным зданием выделяются ведущие в никуда ворота.
О строительстве конной почты в Валга заговорили еще в 1861 году. Известно, что город Валга располагался у большой почтовой дороги, ведущей из Петербурга в Тильзит (ныне город Советск Калининградской области). План и описание почтовой станции относятся к 1869 году. Дом для станции длиной почти десять саженей построили на тогдашней улице Хярраде. Здесь же жила семья почтмейстера. Валгаская конная почта действовала до 1931 года.
Это административное здание царского времени с простой архитектурой, построенное из красного кирпича. Просторные комнаты с высокими потолками очищены и законсервированы.
После завершения строительства центральной площади города здание почтовой станции стало перспективным местом для бизнеса. Рядом расположены торговые центры Selver и Rimi.
С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.