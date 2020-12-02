Фото ⟩ Volvo съехал в кювет, пострадали четыре человека

Легковой автомобиль Volvo V40, за рулем которого была 31-летняя женщина, по неизвестной причине потерял управление, врезался в столб уличного освещения, затем оказался в кювете и снова вылетел на дорогу. Помимо водителя, в автомобиле находились 31-летний мужчина, 19-летняя женщина и 32-летний мужчина, которых доставили в Клинику Тартуского университета.