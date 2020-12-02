Фото ⟩ Volvo съехал в кювет, пострадали четыре человека

Во вторник около 23:30 на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Мааритса в Пыльвамаа произошло ДТП. Как пишет Tartu Postimees, автомобиль Volvo съехал в кювет.
Легковой автомобиль Volvo V40, за рулем которого была 31-летняя женщина, по неизвестной причине потерял управление, врезался в столб уличного освещения, затем оказался в кювете и снова вылетел на дорогу. Помимо водителя, в автомобиле находились 31-летний мужчина, 19-летняя женщина и 32-летний мужчина, которых доставили в Клинику Тартуского университета.
Вчера вечером метеослужба сообщила, что в ночь на среду на большей части материковой Эстонии температура воздуха упадет до минусовых значений. Дорожные покрытия станут скользкими. Одной из причин вышеописанного ДТП на скользкой дороге могло стать то, что у Volvo была лишь одна соответствующая требованиям зимняя шина.