Правительство Латвии продлило чрезвычайное положение до 11 января и ввело более жесткие ограничения

Маски должны будут носиться во всех помещениях, кроме дома, то есть люди должны будут надевать их и в рабочих коллективах.

В Латвии запрещены частные мероприятия, встречаться могут люди только в пределах одного домохозяйства. Исключение - те, кто проживает один. Таким людям разрешены встречи с еще одним домохозяйством.

По выходным будут работать только магазины товаров первой необходимости - продуктовые магазины, автозаправочные станции, аптеки.

На границах будет введен усиленный контроль, чтобы все въезжающие в Латвию заполняли электронные анкеты и соблюдали требования самоизоляции. Контролировать это будет Государственная пограничная охрана в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами и Госполицией.

С 7 декабря в общественном транспорте будет ограничение - 50% от вместимости транспортного средства. Маски в общественном транспорте с 7 декабря должны будут носить также дети в возрасте 7-13 лет.

Правительство постановило также, что ученики 1-4-х классов продолжат учиться очно, а 5-6-е классы уйдут в удаленный режим.

До 11 января запрещена работа всех культурных учреждений, выставок и ярмарок, в том числе рождественских. Библиотеки смогут выдавать книги на дом.

На похоронах и крестинах вне помещений могут собираться люди в количестве не более десяти и не более чем из двух домохозяйств, надевая маски. В церквях могут находится не более 20% от максимально допустимого количества людей.