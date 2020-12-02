Правительство Латвии продлило чрезвычайное положение до 11 января и ввело более жесткие ограничения

Кабинет министров во вторник постановил для ограничения распространения Covid-19 продлить чрезвычайное положение до 11 января, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Маски должны будут носиться во всех помещениях, кроме дома, то есть люди должны будут надевать их и в рабочих коллективах.
В Латвии запрещены частные мероприятия, встречаться могут люди только в пределах одного домохозяйства. Исключение - те, кто проживает один. Таким людям разрешены встречи с еще одним домохозяйством.
По выходным будут работать только магазины товаров первой необходимости - продуктовые магазины, автозаправочные станции, аптеки.
На границах будет введен усиленный контроль, чтобы все въезжающие в Латвию заполняли электронные анкеты и соблюдали требования самоизоляции. Контролировать это будет Государственная пограничная охрана в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами и Госполицией.
С 7 декабря в общественном транспорте будет ограничение - 50% от вместимости транспортного средства. Маски в общественном транспорте с 7 декабря должны будут носить также дети в возрасте 7-13 лет.
Правительство постановило также, что ученики 1-4-х классов продолжат учиться очно, а 5-6-е классы уйдут в удаленный режим.
До 11 января запрещена работа всех культурных учреждений, выставок и ярмарок, в том числе рождественских. Библиотеки смогут выдавать книги на дом.
На похоронах и крестинах вне помещений могут собираться люди в количестве не более десяти и не более чем из двух домохозяйств, надевая маски. В церквях могут находится не более 20% от максимально допустимого количества людей.
Число участников собраний, шествий и пикетов ограничивается 25 лицами, необходимо также соблюдать дистанцию 2 метра.