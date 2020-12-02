От противников абортов до кровавого барона: предложения EKRE о крышевых деньгах удивляют партнеров по коалиции

«Отечество» в удивлении

Он добавил, что памятник хотят поставить барону, который добивался своих целей через массовые убийства и издевательства.

«Джордж Оруэл писал в „Скотном дворе“: „Он гонит их на работу, он отсыпает им на прокорм ровно столько, чтобы они не мучились от голода — все же остальное остается в его владении“. Кажется, что это утверждение уместно и в случае парламентской фракции EKRE. Как иначе описать вызывающие вопросы мотивы, конфликт интересов и неразумное использование денег налогоплательщика в данном случае?»

Кая Каллас призывает говорить о недовольстве

Кая Каллас ФОТО: Remo Tõnismäe

Руководитель Партии реформ Кая Каллас выступила с призывом ко всем, кто недоволен тем, как коалиционные депутаты распределили крышевые деньги, сообщить об этом парламентариям.

«Вы еще можете написать своим депутатам, что вы не согласны с таким распределением денег, которое планирует коалиция. В итоге дело будет передано депутатам лично, а им необходимо будет проголосовать», - объяснила Каллас.

По ее словам, бюджет следующего года характеризует принцип: «Не говори мне о своих приоритетах, покажи мне свой бюджет, и я скажу тебе, что является твоим приоритетом».

«Крышевые деньги привлекают большое внимание, поскольку выделять деньги своим очень бессовестно. Но это мелкие суммы по сравнению с тем, сколько денег раздается своим через Фонд популяризации жизни на селе и KredEx», - сказала Каллас. Партия реформ и в этом году решила не участвовать в распределении крышевых денег.