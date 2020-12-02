От противников абортов до кровавого барона: предложения EKRE о крышевых деньгах удивляют партнеров по коалиции

Хотя фракции Центристской партия, «Отечества» и EKRE представили совместный список получателей крышевых денег, некоторые решения вызвали вопросы и у партнеров по коалиции. Один случай закончился тем, что некоммерческое объединение отказалось от денег, пишет Postimees.
Речь идет о плане коалиции выделить 45 000 евро созданному несколько месяцев назад членами молодежной организации EKRE «Синее пробуждение» некоммерческом объединении Общество памяти Ungern Khaan на установку памятников Роману Унгерну-Штернбергу. Общавшиеся вчера днем с Positmees члены партии «Отечество» не считают такое выделение денег разумным.
Вечером общество памяти сообщило, что отказывается от бюджетной дотации и в дальнейшем планирует организовывать деятельность своего НКО на пожертвования. «Решение пришло в свете медийной клеветы, которая опирается на сенсационность, а не на исторические исследования; барон показан милитаристом и уголовником, а не освободителем Монголии», - прокомментировал член правления общества памяти Федор Стомахин и добавил, что решение призвано предотвратить дальнейшее очернение барона в СМИ.
По-прежнему вызывает вопросы в коалиции вопрос о самой крупной сумме: 141 000 евро выделено противникам абортов MTÜ Elu Marss.
Памятник барону-антисемиту
Учредителями некоммерческого объединения являются члены правления «Синего пробуждения» Эйно Рантанен и Федор Стомахин. Получившее дотацию в размене 45 000 евро MTÜ Ungern Khaan создано в честь выросшего в России военного Романа Федоровича фон Унгерн-Штернберга (1885-1921), который был одним из руководителей анибольшевистского движения во время гражданской войны в России. Как убежденный антисемит, во время Гражданской войны он вместе со своими войсками уничтожил много уклонявшихся от воинской службы евреев, а позже, в Монголии и в Забайкалье, пытался создать буддистское теократическое государство.
«Выросший в Эстонии барон вошел в историю тем, что участвовал в гражданской войне в России на Дальнем Востоке, а потом в Монголии, где он был объявлен Его Святейшеством Далай-ламой и Богдо-гэгэном живым воплощение бога войны Джамсарана, - говорится в пресс-сообщении общества. - Цель общества памяти – установить памятники барону в некоторых связанных с ним местах в Эстонии и иными способами сохранить наследие Романа фон Унгерн-Штернберга. Все находящиеся в распоряжении общества памяти денежные средства тратятся на эту деятельность. Общество памяти финансируется за счет пожертвований частных лиц, также мы подали ходатайство на выделение денег из государственного бюджета».
«В лице барона мы имеем своеобразного и одного из самых ярких деятелей родом из Эстонии, чья борьба как с коммунизмом, так и с экспансией Китая снискала слишком мало внимания в современной Эстонии», - сказал член правления общества памяти Федор Стомахин.
Портал The Atlantic, описывая имевшего репутацию «кровавого русского барона» Унгерн-Штернберга, сравнивает его с многолетним лидером ИГИЛ Абу Бакар аль Багдадом, разве что в случае барона ислам заменен буддизмом. Например, барон якобы «убил нечестного ученика, сварив его до смерти в его собственной печи». Другие рассказывали, что он предположительно повесил трех укравших бренди мужчин на дверях того самого магазина, который они обокрали. Трупы он снял только тогда, когда об этом стал умолять продавец.
«Отечество» в удивлении
«Поступившее из парламентской фракции EKRE предложение выделить из государственного бюджета ведущим фигурам молодежной организации „Синее пробуждение“ 45 000 евро заставляет чесать затылок любого разумного человека», - сказал руководитель молодежного крыла Res Publica партии «Отечество» Карл Сандер Казе.
Он добавил, что памятник хотят поставить барону, который добивался своих целей через массовые убийства и издевательства.
«Джордж Оруэл писал в „Скотном дворе“: „Он гонит их на работу, он отсыпает им на прокорм ровно столько, чтобы они не мучились от голода — все же остальное остается в его владении“. Кажется, что это утверждение уместно и в случае парламентской фракции EKRE. Как иначе описать вызывающие вопросы мотивы, конфликт интересов и неразумное использование денег налогоплательщика в данном случае?»
Кая Каллас призывает говорить о недовольстве
Руководитель Партии реформ Кая Каллас выступила с призывом ко всем, кто недоволен тем, как коалиционные депутаты распределили крышевые деньги, сообщить об этом парламентариям.
«Вы еще можете написать своим депутатам, что вы не согласны с таким распределением денег, которое планирует коалиция. В итоге дело будет передано депутатам лично, а им необходимо будет проголосовать», - объяснила Каллас.
По ее словам, бюджет следующего года характеризует принцип: «Не говори мне о своих приоритетах, покажи мне свой бюджет, и я скажу тебе, что является твоим приоритетом».
«Крышевые деньги привлекают большое внимание, поскольку выделять деньги своим очень бессовестно. Но это мелкие суммы по сравнению с тем, сколько денег раздается своим через Фонд популяризации жизни на селе и KredEx», - сказала Каллас. Партия реформ и в этом году решила не участвовать в распределении крышевых денег.
«По сути, молодым членам партии выделяют 45 000 евро на прокорм, надеясь, что во время предвыборной кампании они выйдут на улицу, чтобы вести агитацию. Есть и другое мнение. Может, известное молодежное объединение на сей раз затроллило и свою партию?», - рассуждает Казе.
Стомахин не согласился ни с тем, что общество создано в честь массового убийцы, ни с тем, что крышевыми деньгами помогают «Синему пробуждению».
«„Синее пробуждение“ к делу не относится», - сказал Стомахин Postimees. Он считает неверным утверждение Казе о том, что молодым членам партии дают на прокорм 45 000 евро: «Идея установить эти памятники у нас была давно. Если бы при помощи этих денег хотели собрать голоса, то для этого есть много других способов».
А как относиться к репутации Штернберга? «Это в действительности намного более широкая тема, но начать нужно с того, что не стоит верить всем выдумками красных русских о временах Гражданской войны. Барон во многом их стараниями и стал мифологическим», - отметил Стомахин и добавил, что сам является еврейского происхождения.
В течение всего дня Postimees и по телефону, и письмами безуспешной пытался попросить комментарий у председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, которая как член финансовой комиссии должна к четверговому заседанию сформировать позицию. Член парламента от центристской партии Яанус Калилайд подчеркнул, что речь идет об одном депутате, а не о предложении, сделанном от лица всей коалиции.
Руководитель фракции «Отечества» Прийт Сибуль сказал, что он такое распределение денег разумным не считает.
Общий список коалиции сделал распределение крышевых денег еще более непрозрачным
Карина Паю
Исполнительный директор «Свободной от коррупции Эстонии»
«Распределение крышевых денег из-за подачи общего списка стало еще более непрозрачным – в случае некоторых пунктов нельзя понять, кто стоит за таким решением. Это нехорошо, что финансирование получают напрямую связанные с партией некоммерческие объединения или фонды или, что мы имеем ситуацию, при которой выделение денег скорее протежировано, чем продумано, чтобы поддержку получили имеющие перспективу объединения. Если крышевые деньги направлены, например, на меры поддержки Фонда гражданского общества, по крайней мере, была бы обеспечена прозрачность решений, обоснованность и отчетность. Но бюджеты крышевых денег и общества абсолютно несравнимы. Другая возможность заключается в том, что парламент сам определяет условия, процесс принятия решения и способы ответственности, а крышевые деньги становятся туром ходатайств на реализацию общественных проектов. Третий способ – самый простой – обеспечить хотя бы то, чтобы после выделения средств имелось требование подавать отчеты с последующим их обнародованием. Или выделение крышевых денег можно было бы просто прекратить, поскольку этот метод способствует предпочтению своих и неуместному и непрозрачному расходованию общественных ресурсов».
141 000 евро противникам абортов
Самую большую сумму планируют выделить на поддержку деятельности MTÜ Elu Marss, которое несколько месяцев назад организовало акцию протеста против абортов, в котором приняли участие лидеры EKRE Март и Мартин Хельме. И хотя отец и сын Хельме комментариев по поводу выделения денег не давали, это сделал депутат Европарламента от этой партии Яак Мадисон: «Если благодаря выделению крышевых денег pro-life-организации получится сократить количество необоснованных абортов, то будет сохранена сумма, которую также тратят из госбюджета, то есть деньги налогоплательщика. Не говоря о возможности для детей жить».
В теме выделения крышевых денег члена парламента Марию Юфереву-Скуратовски (Центристская партия) больше всего обеспокоила именно поддержка объединения, выступающего против абортов. Она пришла к выводу, что крышевые деньги все же нужно распределять пофракционно: «У каждой женщины должен быть выбор – рожать ребенка или отказаться от этого. Ни одна партия или организация не должна диктовать женщине, как поступить в этом вопросе. Я стою за то, чтобы пример Польши никогда не повторился в Эстонии».
Общавшиеся с изданием на условиях анонимности двое депутатов от EKRE и Центристской партии считают, что EKRE предложила выделить 141 000 евро MTÜ Elu Marss для того, чтобы поддержать да-кампанию в пользу референдума о браке.
И хотя руководитель фракции EKRE Сийм Похлак пообещал позавчера вечером письменно ответить на вопросы Postimees, и вчера он оставался недоступен для журналистов.
Руководитель финансовой комиссии Айвар Кокк («Отечество») также хочет больше узнать о привлекших самое большое внимание общественности планах выделения денег: кто и с какой целью сделал эти предложения: «Кроме меня и некоторые другие члены комиссии заинтересованы в получении такой информации». Он подчеркнул, что предложения о выделении крышевых денег представляют члены парламента, а список получателей еще не закрыт.
Коалиционные партии и Социал-демократическая партия Эстонии в понедельник вечером сделали свои предложения о региональных дотациях, то есть о выделении крышевых денег. Коалиция предложила идей на 6,4 миллиона евро, социал-демократы – на 300 000 евро. Финансовая комиссия рассмотрит предложения об изменении бюджета на будущий год в четверг.
EKRE – большой спонсор церквей
Около миллиона евро из 6,7 выделяемых запланированы на религиозные организации. Кроме того, что домашняя церковь министра финансов Мартина Хельме, то есть приход Каарли, получит на развитие учебной среды воскресной школы и улучшение учебных условий 35 000 евро, большая часть других финансовых вливаний в церкви идет по инициативе EKRE.
12 000 евро партия даст лютеранскому приходу Святой Девы Марии в Йыэляхтме, чтобы сломать дымоход и построить новый. В самой церкви его нет, деньги пойдут на строительство шести новых трубоотводов в доме пасторада: «Мы уже получили предписание от пожарных о том, что трубы опасны», - объяснил учитель прихода Маргус Кирья, который подтвердил, что получить деньги помогла местная депутат парламента от EKRE Кай Риммель.
Лютеранский приход Каарли получит при помощи EKRE 55 000 евро, но для строительства не церкви, а гостевой площадки. Член правления прихода Лайди Суманн сказала, что в распоряжении прихода имеется здание и парк мызы, где планируется построить колокольню, освещение парка и танцевальную площадку: «У нас тут в Ору нет гостевой площадки, где можно было бы отмечать Иванову ночь». Муж Сууманн – Маргус – является членом партии EKRE.
Коэруский приход Марии Магдалены получит 32 000 евро для строительства стены для урн. «Вокруг церкви будет восстановлена каменная стена и внутри будут сделаны углубления, куда люди смогут ставить урны с прахом своих родственников»,- объяснил член совета прихода, также член EKRE Нейл Ильвес. По его словам, идея пришла из-за границы.
Дает ли вторую по размерам дотацию церкви – 65 000 для пярнуской Церкви Елизаветы – EKRE или какая-то другая коалиционная партия, председатель правления прихода Андрес Рийвитс вчера не сказал. Но отметил, что потребность церкви в деньгах очень велика: на ремонт крыши пойдет 300 000 евро, приведение в порядок всей церкви обойдется в 1,3 миллиона евро.
А самую большую сумму – 75 000 евро – получит Йыхвиский приход Эстонской Православной церкви Московского Патриархата, но за этим все же стоит Центристская партия, на не EKRE.