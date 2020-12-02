Великобритания первой в мире одобрила применение COVID-вакцины Pfizer

"Правительство сегодня приняло рекомендации Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить для использования вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech", - говорится в заявлении представителя Минздрава, опубликованном на сайте британского правительства.

После анализа данных клинических испытаний вакцины эксперты MHRA "пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности".

"Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) в скором времени опубликует финальные рекомендации приоритетным группам для получения вакцины, в том числе жителям домов престарелых, медицинским работникам, пожилым и клинически крайне уязвимым (лицам - ИФ)", - отмечается в заявлении.

В Минздраве подчеркнули, что вакцина станет доступной по Великобритании со следующей недели.

Глава компании Pfizer Альберт Бурла в свою очередь заявил, что санкционирование использования вакцины Великобританией является "историческим моментом" в борьбе с пандемией COVID-19.

1 декабря BioNTech обнародовала пресс-релиз, согласно которому BioNTech и Pfizer направили запрос в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование разработанной ими вакцины от COVID-19.