Фото ⟩ Идеи: красивый новогодний стол для всей семьи

Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус предлагает начать превращать дом в новогоднюю сказку с помощью огоньков, текстиля и украшений. Дизайнер советует подбирать все элементы так, чтобы они сочетались и создавали нужное настроение.

Один стиль для всей комнаты

ФОТО: IKEA

«Выбирая аксессуары или другие предметы интерьера, важно представлять, как они будут сочетаться с цветом стен, шторами и другим текстилем. Подбирая сервировку для вашего новогоднего стола, придерживайтесь схожих принципов», - говорит Римкус.

Он подчеркивает, что использование одной цветовой гаммы в аксессуарах и гирляндах для стола, новогодней елки и всего дома создаст единый гармоничный образ. А для праздничных вечеров используйте цвета, которые вы не используете в повседневной жизни: так легче создать особую атмосферу.

Сочетаем и смешиваем

Для праздничной атмосферы не нужно скупать полмагазина с новогодними украшениями. Пару новых тарелок для праздничного стола, салфетки и свечи. Сочетаем их с уже имеющейся посудой, и вот дома уже небольшой, но праздник.

«Не бойтесь сочетать старое с новым, например, винтажные бокалы и новые приборы и тарелки, старые подсвечники и LED свечи в них. Важно не создавать излишнюю загруженность, и объединить все предметы на столе. Например, монохромная скатерть или дорожка, искусственная хвойная ветка через весь стол с гирляндой на батарейках создадут единый образ. Если у вас посуда разной формы, то лучше выбирать один цвет», - советует дизайнер.

Свободное место на столе

ФОТО: IKEA

Типичная ошибка при оформлении праздничного стола, когда на столе всего слишком много: украшения, тарелки, еда. Старайтесь избегать лишнего. Если запланирован ужин из нескольких блюд, не стоит выставлять их одновременно. Возможно, вам пригодится тележка для закусок, салфеток, десертов или тарелок, что заметно разгрузит ваш стол.

Для украшения стола используйте гирлянды на батарейках: меньше проводов, больше лаконичности.

Природа всегда в тренде

ФОТО: IKEA

Во время прогулки для украшения своего праздничного стола можно собрать природные элементы: веточки, шишки, кусочки мха и хвою. «Все эти находки можно положить в вазу или связать лентой, чтобы использовать для украшения салфеток или тарелок», - говорит Римкус.

Не забываем про посадочные места

Дизайнер советует не забывать о стульях, которые смогут стать отличным акцентом за праздничным столом. Особенно на это стоит обратить внимание, если обеденный стол небольшой. Стул, украшенной лентами и шариками, станет самым настоящим новогодним троном.

Вместе на расстоянии

В этот год многие семьи будут разделены и не смогут отметить праздники вместе, поэтому стоит подумать, как отметить эти праздники с близкими, даже если вас разделяет не один километр. Стол можно поставить у компьютера, или оставить на столе место для телефона, чтобы было видно всех сидящих за столом. Семья, хоть и виртуально, сможет воссоединиться и поднять бокалы в честь новогодних праздников, создавая ощущение единения, что в данный момент очень важно.