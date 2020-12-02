Фонд дорожного страхования и полиция обратились к водителям с важным напоминанием

Почти 95% ото всех ДТП в Эстонии – это ДТП, которые обходятся без пострадавших. По словам майора полиции Сирле Лойго, с ДТП, в которых нанесен только материальный ущерб, связано большое число вызовов полиции, при этом иногда полицию вызывают, чтобы попросить бланк для оформления ДТП или ручку, в некоторых случаях требовалась оказать помощь переводчика.

"Распространено ошибочное мнение, что всегда надо вызывать полицию, чтобы избежать дальнейших проблем. На самом деле вызывать полицию не надо, если нанесен только материальный ущерб и стороны пришли к соглашению о причине ДТП", – сказала Лойго.

"Но если кто-то пострадал, либо есть подозрение, что водитель пьян, либо невозможно на месте ДТП самим обеспечить безопасность другим участникам дорожного движения, надо обязательно позвонить на номер Центра тревоги 112", – подчеркнула Сирле Лойго.

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, зачастую ДТП без пострадавших происходят на парковочных площадках торговых центров.

"В этом случае надо заполнить бланк сообщения о ДТП, сделать на месте фото или видео ДТП и участвовавших в нем транспортных средств и обратиться в страховую компанию. На место не надо вызывать полицию, если стороны оформили сами ДТП и на дороге не осталось ничего, что могло бы представлять опасность для других участников движения", – отметил Потсепп.

"Просим водителей иметь при себе в машине ручку и бланк извещения о ДТП, который можно попросить и в своей страховой форме", – добавил он.

Как вести себя в случае ДТП?