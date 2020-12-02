Фонд дорожного страхования и полиция обратились к водителям с важным напоминанием

Департамент полиции и погранохраны и Эстонский фонд дорожного страхования (Eesti Liikluskindlustuse Fond, LKF) обращают внимание водителей на то, что дорожно-транспортные происшествия, в которых не пострадали люди, можно оформить самостоятельно, не вызывая полицию на место ДТП.
Почти 95% ото всех ДТП в Эстонии – это ДТП, которые обходятся без пострадавших. По словам майора полиции Сирле Лойго, с ДТП, в которых нанесен только материальный ущерб, связано большое число вызовов полиции, при этом иногда полицию вызывают, чтобы попросить бланк для оформления ДТП или ручку, в некоторых случаях требовалась оказать помощь переводчика.
"Распространено ошибочное мнение, что всегда надо вызывать полицию, чтобы избежать дальнейших проблем. На самом деле вызывать полицию не надо, если нанесен только материальный ущерб и стороны пришли к соглашению о причине ДТП", – сказала Лойго.
"Но если кто-то пострадал, либо есть подозрение, что водитель пьян, либо невозможно на месте ДТП самим обеспечить безопасность другим участникам дорожного движения, надо обязательно позвонить на номер Центра тревоги 112", – подчеркнула Сирле Лойго.
По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, зачастую ДТП без пострадавших происходят на парковочных площадках торговых центров.
"В этом случае надо заполнить бланк сообщения о ДТП, сделать на месте фото или видео ДТП и участвовавших в нем транспортных средств и обратиться в страховую компанию. На место не надо вызывать полицию, если стороны оформили сами ДТП и на дороге не осталось ничего, что могло бы представлять опасность для других участников движения", – отметил Потсепп.
"Просим водителей иметь при себе в машине ручку и бланк извещения о ДТП, который можно попросить и в своей страховой форме", – добавил он.
Как вести себя в случае ДТП?
- Убедитесь, что все люди остались целы и не нуждаются в медицинской помощи. Если есть пострадавшие, обязательно позвоните на номер 112;
- Обеспечьте безопасность на месте ДТП, чтобы последствия происшествия не стали еще более тяжелыми;
- При оформлении ДТП оставайтесь вежливыми и постарайтесь сохранять спокойствие;
- Попытайтесь прийти с другим участником ДТП к соглашению и заполните бланк. Если нет бланка, то ДТП оформить можно и на обычной бумаге.
- Сделай фото или видео с места ДТП так, чтобы были видны автомобили и их регистрационные знаки;
- Свяжитесь со страховой фирмой;
- Информация есть также на сайте полиции и LKF.