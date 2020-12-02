Из-за пандемии число желающих стать медработниками выросло в Эстонии в три раза

В ходе зимнего набора студентов в интернет-среде SAIS было подано 646 заявлений в Таллиннскую высшую школу здравоохранения. В школе отмечают, что интерес к профессиям медсестры и техника экстренной медицины вырос в три раза, по сравнению с числом поданных заявлений год назад. На программу «медсестра» было подано 475 заявлений, оставшиеся заявления были поданы на специальность «техник экстренной медицины».

«Высокий интерес к профессии медсестры был ожидаем, поскольку в течение этого года работникам здравоохранения справедливо уделяли много внимания. Во время коронакризиса ежедневно медсестры были на первой линии вместе с другими специалистами, от которых зависит здоровье и благополучие всех нас. Мне очень приятно сообщить, что столько людей пожелали стать теми, от чьей работы зависит так много как в обычное время, так и в кризисное», - сказала заведующая кафедрой сестринского дела таллиннской высшей школы здравоохранения Кристи Пуусепп.

Большой конкурс среди техников экстренной медицинской помощи показывает популярность медицинских специальностей. Работа интересная, разнообразная и нет риска остаться без работы. Нам приятно, что растет популярность профессионального обучения», - говорит руководитель отдела профессионального обучения Пирет Тамме.