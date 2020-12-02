Пир во время чумы ⟩ Чиновники прознали о праздновании юбилея, которое должно было остаться в тайне
Сотням участников празднования юбилея, проходившего в помещениях спа-отеля, было рекомендовано не рапространяться о мероприятии, пишет Saarte Hääl.
«У входной двери висела вывеска, на которой, помимо расписания проходившего мероприятия, была большими буквами написана просьба не освещать мероприятие в социальных сетях», - сообщил Департаменту здоровья чиновник волости Сааремаа Карел Коовиск.
На Сааремаа зарегистрировано всего с десяток случаев Covid-19, что очень мало по сравнению с остальной Эстонией. Большинство празднующих приехали на Сааремаа с материка.
Коовиск отметил, что, поскольку местные жители были встревожены празднованием, волостная управа просит Департамент здоровья потребовать разъяснить причины праздника в гостинице GOSPA и наказать компанию в случае нарушения действующих ограничений.
Как сообщает волостная управа, на выходных отмечалось 50-летие руководящего работника строительной фирмы Nordecon Betoon, и в празднике приняли участие многие известные эстонцы. Музыкальное сопровождение обеспечивали Reket, nublu, Даниэль Леви-Вийналассь и Nöep.
Сотрудники надзорной службы муниципального самоуправления вместе с полицией вошли в GOSPA в субботу ночью в 00:55, чтобы проверить соблюдение алкогольных ограничений. Они насчитали в ресторане и фойе в общей сложности около 250 участников праздника.
По словам Коовиска, требование о 50-процентной заполняемости на частной вечеринке явно не соблюдалось, участники не носили маски и не соблюдали двухметровую дистанцию.
Чиновники также не зафиксировали наличия средств для дезинфекции рук у входной двери или в фойе.
«Мы на месте поговорили с представителем компании Georg Ots Spa Пирет Трей, которая совершенно не понимала, что речь идет о нарушении», - написал Коовиск.
Единственное утверждение Трей заключалось в том, что она получила оценку юриста и что нарушения нет.
Позже выяснилось, что вечеринка стартовала еще накануне вечером и проходила в двух местах - в Sadamaait и GOSPA.
По словам полицейских чиновников, в полицию позвонил человек, который сообщил о нарушении ночного покоя, а также упомянул, что вечеринка не соблюдает установленные правила.
В своем письме Карел Коовиск подчеркнул, что сезон празднования Рождества только начинается.
Исполнительный директор GOSPA Пирет Трей заявила газете Saarte Hääl, что докладная записка волостной управы фактически ошибочна, содержит субъективные оценки чиновника и противоречия. Кроме того, по ее словам, нет корректной ссылки на распоряжение правительства.
Трей подчеркнула, что это была частная вечеринка, и что GOSPA не был организатором мероприятия или поставщиком услуги. По словам Трей, ограничения, необходимые для предотвращения распространения Covid-19, были установлены для ситуаций, когда событие происходит в общественном месте или при организации поставщика услуг.
Она добавила, что необходимые дезинфицирующие средства на месте были и всегда есть в наличии.
Старейшина волости Микк Туйск заявил, что такие масштабные вечеринки в настоящиее время никак нельзя одобрить. «К ситуации нужно подходить разумно, а крупные праздники нужно либо отменять, либо переносить», - сказал он.
По словам руководителя отдела коммуникаций Департамента здоровья Симмо Саара, более крупные мероприятия следует отменить из-за эпидемиологической ситуации.
«Тем более, если участники не соблюдали дистанцию и требование о 50-процентной заполняемости, - сказал Саар Saarte Hääl. - Мы призываем людей - сейчас не время организовывать мероприятия или участвовать в них».
Кроме того, Департамент здоровья рассматривает возможность возбуждения производства.