Пир во время чумы ⟩ Чиновники прознали о праздновании юбилея, которое должно было остаться в тайне

«У входной двери висела вывеска, на которой, помимо расписания проходившего мероприятия, была большими буквами написана просьба не освещать мероприятие в социальных сетях», - сообщил Департаменту здоровья чиновник волости Сааремаа Карел Коовиск.

Волостной чиновник Карел Коовиск ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

На Сааремаа зарегистрировано всего с десяток случаев Covid-19, что очень мало по сравнению с остальной Эстонией. Большинство празднующих приехали на Сааремаа с материка.

Коовиск отметил, что, поскольку местные жители были встревожены празднованием, волостная управа просит Департамент здоровья потребовать разъяснить причины праздника в гостинице GOSPA и наказать компанию в случае нарушения действующих ограничений.

Как сообщает волостная управа, на выходных отмечалось 50-летие руководящего работника строительной фирмы Nordecon Betoon, и в празднике приняли участие многие известные эстонцы. Музыкальное сопровождение обеспечивали Reket, nublu, Даниэль Леви-Вийналассь и Nöep.

Сотрудники надзорной службы муниципального самоуправления вместе с полицией вошли в GOSPA в субботу ночью в 00:55, чтобы проверить соблюдение алкогольных ограничений. Они насчитали в ресторане и фойе в общей сложности около 250 участников праздника.

По словам Коовиска, требование о 50-процентной заполняемости на частной вечеринке явно не соблюдалось, участники не носили маски и не соблюдали двухметровую дистанцию.

Чиновники также не зафиксировали наличия средств для дезинфекции рук у входной двери или в фойе.

«Мы на месте поговорили с представителем компании Georg Ots Spa Пирет Трей, которая совершенно не понимала, что речь идет о нарушении», - написал Коовиск.

Единственное утверждение Трей заключалось в том, что она получила оценку юриста и что нарушения нет.

Позже выяснилось, что вечеринка стартовала еще накануне вечером и проходила в двух местах - в Sadamaait и GOSPA.

По словам полицейских чиновников, в полицию позвонил человек, который сообщил о нарушении ночного покоя, а также упомянул, что вечеринка не соблюдает установленные правила.

В своем письме Карел Коовиск подчеркнул, что сезон празднования Рождества только начинается.

Исполнительный директор GOSPA Пирет Трей ФОТО: Tambet Allik/Saarte Hääle arhiiiv

Исполнительный директор GOSPA Пирет Трей заявила газете Saarte Hääl, что докладная записка волостной управы фактически ошибочна, содержит субъективные оценки чиновника и противоречия. Кроме того, по ее словам, нет корректной ссылки на распоряжение правительства.

Трей подчеркнула, что это была частная вечеринка, и что GOSPA не был организатором мероприятия или поставщиком услуги. По словам Трей, ограничения, необходимые для предотвращения распространения Covid-19, были установлены для ситуаций, когда событие происходит в общественном месте или при организации поставщика услуг.

Она добавила, что необходимые дезинфицирующие средства на месте были и всегда есть в наличии.

Старейшина волости Микк Туйск заявил, что такие масштабные вечеринки в настоящиее время никак нельзя одобрить. «К ситуации нужно подходить разумно, а крупные праздники нужно либо отменять, либо переносить», - сказал он.

По словам руководителя отдела коммуникаций Департамента здоровья Симмо Саара, более крупные мероприятия следует отменить из-за эпидемиологической ситуации.

«Тем более, если участники не соблюдали дистанцию ​​и требование о 50-процентной заполняемости, - сказал Саар Saarte Hääl. - Мы призываем людей - сейчас не время организовывать мероприятия или участвовать в них».

Кроме того, Департамент здоровья рассматривает возможность возбуждения производства.