Женская команда "Флоры" хотела бы играть в чемпионате Финляндии

В этом году "Флора" выиграла 18 матчей в чемпионате Эстонии, дважды сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения, а в Лиге чемпионов уступила московскому ЦСКА - 0:2. Отсутствие регулярных матчей на таком уровне является для "Флоры" серьезной проблемой.

По словам наставника "Флоры" Алекандры Шеволдаевой, от участия в Балтийской лиге пользы уже не так много, как раньше, поскольку ведущие латвийские футболистки играют за границей.

Шеволдаева добавила, что "Флора" подумывала об участии в финской лиге, но реализовать такую идею довольно сложно.