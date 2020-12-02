Женская команда "Флоры" хотела бы играть в чемпионате Финляндии

Чемпион Эстонии по футболу среди женщин, таллиннская "Флора" хотела бы выступать в финской лиге, пишет Rus.ERR.
В этом году "Флора" выиграла 18 матчей в чемпионате Эстонии, дважды сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения, а в Лиге чемпионов уступила московскому ЦСКА - 0:2. Отсутствие регулярных матчей на таком уровне является для "Флоры" серьезной проблемой.
По словам наставника "Флоры" Алекандры Шеволдаевой, от участия в Балтийской лиге пользы уже не так много, как раньше, поскольку ведущие латвийские футболистки играют за границей.
Шеволдаева добавила, что "Флора" подумывала об участии в финской лиге, но реализовать такую идею довольно сложно.
"Как тренер я говорю "да" в эмоциональном и практическом смысле, если мы нашли бы хорошее решение для участия в чемпионате Финляндии", - сказала Шеволдаева.