Omniva предупреждает: для заказов рождественских подарков из Европы остались считанные дни

Некоторые э-магазины заявили, что были установлены рекорды по продажам в Черную пятницу и Киберпонедельник. Это означает, что сейчас продавцы переполнены заказами и пытаются как можно скорее отправить их покупателям, поэтому в Omniva предупреждают, что выполнение заказов в некоторых э-магазинах может занять намного больше времени, и сделанные позднее заказы могут не успеть прийти вовремя в Эстонию.

По словам руководителя международного сегмента посылочного бизнеса Omniva Мариты Мяги, в случае с эстонскими э-магазинами у покупателей есть еще время до середины декабря, чтобы сделать заказ к праздникам, а в случае Китая, США и других третьих стран уже поздно делать заказы к праздникам, если только вы не покупаете дорогую услугу экспресс-доставки. Для заказов из Европы остались считанные дни, поэтому стоит поторопиться.

По словам Мяги, заказ товаров из Великобритании требует особого внимания, поскольку с 1 января на товары, заказанные из Соединенного Королевства, действуют те же условия, что и для всех третьих стран. «Это означает, что посылки из Великобритании приравниваются, например, к посылкам из США и Китая - в большинстве случаев это означает увеличение НДС для посылок на сумму более 22 евро и добавление таможенной пошлины для посылок на сумму более 150 евро», - пояснила Мяги.