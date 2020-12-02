Аарне Сеппель: невнятность правительства привела к беде с коронавирусом

До введения обязанности маски носили приблизительно 10% посетителей магазинов и пассажиров общественного транспорта, в последние дни все наоборот – примерно десятая часть их не носит.

Почему мы вообще буяним из-за масок? Вирусу плевать на маски, он распространяется столько, сколько получает возможности. Самый верный способ его остановить – прекратить все контакты между людьми на работе, в школе, в минуты отдыха. Маска – дополнительное препятствие, но она не всемогуща.

Месяц или полтора назад было видно, что вирус прекрасно распространяется в Эстонии. Как нечистый боится молнии, так и Департамент здоровья, и члены правительства не осмеливались произнести слова «скрытое распространение» или «масштабное распространение». Месяц назад, когда все, как утверждалось, было под контролем, больных было менее тысячи, сейчас их около 4500. И мы больше не говорим о том, что распространение вируса находится под контролем.

После весенней волны премьер-министр Юри Ратас занял позицию: мы больше не станем запирать страну, а закроем вирус. Но вирус не прислушался к словам премьер-министра.

Глядя на статистику заболеваемости по возрастным группам, хорошо видно, как начавшееся в сентябре заражение среди школьников неделю за неделей охватывало все более старшие возрастные группы. Полсотни дополнительных смертей в ноябре из-за коронавируса – цена того, что вирус не удалось запереть. И мы почувствуем это еще больше, когда планового лечения станет меньше.

Причем тут четкое слово? Представим себе ситуацию в частной фирме: пятая часть работников на больничном, заказы растут на 25%. Фирмой управляет правительство Эстонии: второй заместитель гендиректора дает рекомендацию, может быть, даже жесткое указание: попробуйте больше работать. Оплату сверхурочных обещают четко и уверено обсудить в следующем году. Нормальный руководитель отдал бы отделу кадров распоряжение найти временную рабочую силу, установил бы мотивирующую плату за переработку и попробовал бы распределить заказы на более долгий период. Разница в принятии решений и руководстве.

Посреди весеннего чрезвычайного положения медицинским руководителем кризиса стал доктор Аркадий Попов, который в одночасье стал суперзвездой – четкий, конкретный руководитель с легким акцентом. И что самое важное – он не сомневался в себе, а если и сомневался, то не показывал. Лицо научного консультационного совета Ирья Лутсар – человек, без сомнения, приятный, но не слишком конкретный.