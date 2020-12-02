Эстер Эпик ушла с поста главы Пыхьяского региона Департамента здоровья

«Летом у нас даже не было гендиректора. Кризис закончился для людей, но не для нас. Было известно, что нас ждет осенью. Все это отложило отпечаток», - сказала изданию Eesti Ekspress Эпик, которая за все время борьбы с коронакризисом отдыхала всего пару дней.