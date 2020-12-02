Эстер Эпик ушла с поста главы Пыхьяского региона Департамента здоровья

В этот понедельник у главы Пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик был последний рабочий день, пишет Eesti Ekspress.
«Летом у нас даже не было гендиректора. Кризис закончился для людей, но не для нас. Было известно, что нас ждет осенью. Все это отложило отпечаток», - сказала изданию Eesti Ekspress Эпик, которая за все время борьбы с коронакризисом отдыхала всего пару дней.
Этим летом Мерике Юрило покинула должность гендиректора Департамента здоровья, с которой в 2017 году Эпик боролась за должность руководителя. В июле в отставку подал также глава отделения неотложной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай, сославшийся на недоверие между Департаментом здоровья и правительством.
На домашней странице Департамента здоровья опубликовано объявление о работе, в котором Пыхьяскому региональному отделению ищут нового руководителя.