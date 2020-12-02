Старт теннисного турнира Australian Open будет перенесен на три недели

"На согласование всех вопросов ушло много времени, но хорошая новость в том, что мы, похоже, сможем начать турнир 8 февраля. Игроки после 15 января должны будут провести двухнедельный карантин, но правительство штата Виктория согласилось на особые условия для участников турнира, чтобы они смогли подготовиться к соревнованиям Большого шлема", - цитирует Тили издание The Daily Telegraph .

По словам директора Tennis Australia, условия будут строгими, но после карантина теннисисты смогут жить где угодно, ходить куда угодно, играть тренировочные матчи, а потом выступать на Australian Open перед полными трибунами.

Из номера в гостинице, в которой будет проходить карантин, игроки смогут выходить максимум на пять часов в день. По ходу первой недели у них будет по одному спарринг-партнеру для всех тренировок, но на второй неделе карантина группы расширятся до четырех человек.