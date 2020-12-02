Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х

Дизайнер Екатерина Корчинова предлагает раз и навсегда расстаться с пережитками евроремонта девяностых годов и вдохновиться примерами из современных проектов.

Многоуровневые гипсокартонные потолки

Непонятно, какую нагрузку несет в себе это разноуровневое сооружение, которое часто применяют в помещениях с низкими потолками. Всегда старайтесь сохранить максимальную высоту потолка. И, к слову, отказ от гипсокартонных излишеств существенно сократит расходы.

Разноцветные диодные подсветки

Диодные ленты в виде подсветки полок или определенных деталей могут пригодиться в интерьере, но с ними нужно быть аккуратными и правильно рассчитать угол рассеивания. Помогут специальные профили с рассеивателем.

Пластиковая лепнина

Если лепнина, то только гипс и только на высоких потолках. То же относится к пластиковым аполлонам, колоннам и декору на стенах.

Так называемая классика

Классика хороша только в мелких деталях. Поставьте одно красивое кресло и повесьте старое зеркало в большой резной раме. Огромная классическая люстра при высоте потолка чуть больше двух метров смотрится абсурдно.

Золото

Золото — активная деталь, его не должно быть много. Выберите единый оттенок для всех металлических деталей: ручек, смесителей, точечных светильников и выключателей. Но если вам сложно найти нужную пропорцию, лучше отказаться от золота в интерьере.

Микс напольных покрытий