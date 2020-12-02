Кудрин заразился коронавирусом, Матвиенко ушла на самоизоляцию

В связи с этим закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов вместо него будет представлять в Совете Федерации аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин. Накануне Кудрин участвовал в заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам по видеосвязи, передает NEWSru со ссылкой на ТАСС.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным человеком. Об этом перед началом заседания сообщил первый заместитель спикера Андрей Яцкин. Матвиенко продолжает работать удаленно.