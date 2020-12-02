Ср, 2.12.2020
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Трийн Терамяэ

Кудрин заразился коронавирусом, Матвиенко ушла на самоизоляцию

Валентина Матвиенко.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Глава Счетной платы России Алексей Кудрин заразился коронавирусом. «Зацепило и меня: положительный тест на COVID-19. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь», - сообщил он в Twitter.

В связи с этим закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов вместо него будет представлять в Совете Федерации аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин. Накануне Кудрин участвовал в заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам по видеосвязи, передает NEWSru со ссылкой на ТАСС.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным человеком. Об этом перед началом заседания сообщил первый заместитель спикера Андрей Яцкин. Матвиенко продолжает работать удаленно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что все контакты Владимира Путина с Кудриным и Матвиенко в последнее время осуществлялись только по видеосвязи.

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