Чтобы прервать цепочку заражений, нужно действовать более решительно

Остановится ли резкий рост числа инфицированных, если вдобавок к гимназистам направить на дистанционное обучение и всех остальных учащихся?

Руководитель Департамента здравоохранения по идаскому региону Марье Муусикус объяснила, что в Ида-Вирумаа все началось с кружков. Вирус распространился на хоккейные тренировки, а оттуда заразились и взрослые.

«Дети передали инфекцию в семьи, взрослые распространили вирус на работу, а оттуда он попал в детские сады и школы», - сказала Муусикус.

По ее словам, было бы полезно отправить в декабре все классы на дистанционное обучение, так как это сразу уменьшило бы число контактов. «Эта болезнь передается от человека к человеку», - добавила Муусикус.

Она объяснила, что, поскольку у детей симптомы коронавируса более легкие или отсутствуют, люди не распознают опасности, и вся семья заболевает. По словам Муусикус, большинство школ восточного региона поражено коронавирусом. «Не во всех есть очаг, но детей отправляли домой целыми классами и группами».

Рост вируса снова наблюдается в Кохтла-Ярве. «Здесь большинство школ находятся на дистанционном обучении, и обучение по интересам остановлено», - привела пример Муусикус. Распространение коронавируса также резко увеличилось в Йыхви и Силламяэ. «И в Кивиыли обе школы - на дистанционном обучении», - сказала Муусикус.

Кандидат в мэры Нарвы Катри Райк заявила, что министр образования Яак Ааб должен действовать более решительно. «Я смотрю данные о коронавирусе, и Ида-Вирумаа все еще находится в трагической ситуации», - сказала Райк. Она напомнила, что широкое распространение вируса в Нарве началось со школы по интересам. «Школы - небезопасное место», - добавила она. Райк сказала, что как она понимает, и родители, и учителя были против закрытия школ, но распространение коронавируса необходимо рассматривать по регионам.

По словам Райк, ей жалуются, что в Ида-Вирумаа люди приходят на работу с симптомами болезни. «Они не остаются дома, потому что не хотят терять свою относительно небольшую зарплату. Если зарплата выше, легче взять больничные, - объяснила она. - Знаю, это звучит грустно, но весеннюю ситуацию нужно восстанавливать».

По словам профессора математической статистики Тартуского университета и члена научного совета Кристы Фишер, мнения по вопросу закрытия школ расходятся. "Я думаю, что это совсем не плохая идея. Я не поддерживаю перевод начальных школ на дистанционное обучение, но перевод гимназий и основных школ - да".

В Харьюмаа и Тартумаа доля молодых людей среди инфицированных довольно высока. «Я думаю, что ограничения, связанные с молодыми людьми нужны не столько для защиты самих молодых людей, сколько для предотвращения общего распространения, - сказала Фишер. - Международные исследования также подтверждают, что закрытие учебных заведений - один из самых эффективных способов ограничить распространение коронавируса».