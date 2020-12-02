Чтобы прервать цепочку заражений, нужно действовать более решительно
- Отправка всех классов на дистанционку поможет сократить число контактов
- Распространение коронавируса в Нарве началось со школы по интересам
- В Харьюмаа и Тартумаа довольно высока доля молодежи среди инфицированных
С декабря все гимназитсы Харьюмаа и Ида-Вирумаа находятся на дистанционном обучении. Распространение коронавируса могла бы существенно замедлить отправка на дистанционное обучение и основной школы, что поддерживают, например, кандидат в мэры Нарвы и член научного совета, но не поддерживают мэр Тарту и министр образования, пишет Postimees.
Остановится ли резкий рост числа инфицированных, если вдобавок к гимназистам направить на дистанционное обучение и всех остальных учащихся?
Руководитель Департамента здравоохранения по идаскому региону Марье Муусикус объяснила, что в Ида-Вирумаа все началось с кружков. Вирус распространился на хоккейные тренировки, а оттуда заразились и взрослые.
«Дети передали инфекцию в семьи, взрослые распространили вирус на работу, а оттуда он попал в детские сады и школы», - сказала Муусикус.
По ее словам, было бы полезно отправить в декабре все классы на дистанционное обучение, так как это сразу уменьшило бы число контактов. «Эта болезнь передается от человека к человеку», - добавила Муусикус.
Она объяснила, что, поскольку у детей симптомы коронавируса более легкие или отсутствуют, люди не распознают опасности, и вся семья заболевает. По словам Муусикус, большинство школ восточного региона поражено коронавирусом. «Не во всех есть очаг, но детей отправляли домой целыми классами и группами».
Рост вируса снова наблюдается в Кохтла-Ярве. «Здесь большинство школ находятся на дистанционном обучении, и обучение по интересам остановлено», - привела пример Муусикус. Распространение коронавируса также резко увеличилось в Йыхви и Силламяэ. «И в Кивиыли обе школы - на дистанционном обучении», - сказала Муусикус.
Кандидат в мэры Нарвы Катри Райк заявила, что министр образования Яак Ааб должен действовать более решительно. «Я смотрю данные о коронавирусе, и Ида-Вирумаа все еще находится в трагической ситуации», - сказала Райк. Она напомнила, что широкое распространение вируса в Нарве началось со школы по интересам. «Школы - небезопасное место», - добавила она. Райк сказала, что как она понимает, и родители, и учителя были против закрытия школ, но распространение коронавируса необходимо рассматривать по регионам.
По словам Райк, ей жалуются, что в Ида-Вирумаа люди приходят на работу с симптомами болезни. «Они не остаются дома, потому что не хотят терять свою относительно небольшую зарплату. Если зарплата выше, легче взять больничные, - объяснила она. - Знаю, это звучит грустно, но весеннюю ситуацию нужно восстанавливать».
По словам профессора математической статистики Тартуского университета и члена научного совета Кристы Фишер, мнения по вопросу закрытия школ расходятся. "Я думаю, что это совсем не плохая идея. Я не поддерживаю перевод начальных школ на дистанционное обучение, но перевод гимназий и основных школ - да".
В Харьюмаа и Тартумаа доля молодых людей среди инфицированных довольно высока. «Я думаю, что ограничения, связанные с молодыми людьми нужны не столько для защиты самих молодых людей, сколько для предотвращения общего распространения, - сказала Фишер. - Международные исследования также подтверждают, что закрытие учебных заведений - один из самых эффективных способов ограничить распространение коронавируса».
Мэр Тарту Урмас Клаас сказал, что контактное обучение в школах должно продолжаться как можно дольше. «Конечно, при необходимости следует использовать возможность полного дистанционного обучения, но с долгосрочным дистанционным обучением мы рискуем получить поколение с половинчатым образованием, а также ставим под угрозу социальные навыки и психическое здоровье этого поколения», - предупредил Клаас.
В школах Тарту реорганизация обучения по-прежнему зависит от самой школы и ее потребностей. «В Тарту есть школы, где начинает завершаться период самоизоляции, и дети возвращаются к контактному обучению. Кроме того, школы используют рассредоточение учеников», - сказал Клаас.
В Тарту также есть строгие ограничения на образование и деятельность по интересам, чтобы свести к минимуму контакты между классами. «Мы постоянно обмениваемся информацией с руководителями школ, и они тоже пришли к выводу, что гибкая стратегия, учитывающая особенности школ, в настоящее время является лучшим решением», - сказал мэр Тарту.
Министр образования и науки Яак Ааб объяснил, что министерство исходит из предложений научного совета и Департамента здоровья, но внесенные вчера предложения обсудить еще не успели.
"Я думаю, что все могло бы остаться как сейчас. Необходимости в дополнительных ограничениях нет - того, что есть, на первых порах достаточно", - сказал Ааб. По его словам, нам нужно подождать до четверга, потому что не исключено, что относительно Харьюмаа и Ида-Вирумаа появятся другие предложения, потому что в этих уездах высокий уровень заражения.
Глава Департамента здоровья по Лыунаскому региону Тийа Лухт сказала, что ситуация такова, что следует стараться держать основную школу на контактном обучении. «В случае с ушедшими на дистанционное обучение школами проблемой было не то, что класс заболел - там не было учителей», - объяснила Лухт.
Она подчеркнула, что Департамент здоровья никого не просил закрыть школу, об этом просили сами школы. «Например, потому, что учителя больны или находятся в изоляции как близкие контакты, и школа просто не может продолжать свою работу».
По словам министра социальных дел Танеля Кийка, переход на дистанционное обучение в основной школе отрицательно скажется на образовании детей. «В старших классах это возможно, потому что ученики самостоятельны», - сказал министр. По его словам, ученикам нужна большая поддержка в лице учителей как в середине основной школы, так и в выпускных классах основной школы.
«Правительство не поддерживает перевод основной школы на дистанционное обучение, - добавил он. - В этом есть довольно много негативных последствий для образования. Мы должны принять во внимание, что очень большая учеников уже обучалась дистанционно, и там были определенные пробелы, которые необходимо заполнить на данный момент».
Министр социальных дел подчеркнул, что уровень заражения может снизить каждый: нужно сократить контакты, соблюдать дистанцию, работать удаленно, носить маски, не участвовать в мероприятиях и оставаться больным дома. «Этот акцент скорее следует делать на взрослых и на их ответственности, а не на детях», - сказал министр.