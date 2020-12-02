Гигантское судно потеряло контейнеры в океане

Принадлежащий фирме Ocean Network Express контейнеровоз попало в шторм примерно в 1600 морских миль к северо-западу от Гавайев ночью 1 декабря, сообщают специализированные порталы по мореплаванию со ссылкой на командование судна.

Судно вышло из китайского порта Яньтянь и направлялось в Лонг-Бич в Калифорнии, где попало в сложные метеоусловия. На высоких волнах судно стало раскачиваться с боку на бок, что привело в движение контейнеры и их падение в океан. Количество потерянных контейнеров фирма не уточнила.

Чтобы стабилизировать судно и спасти его и команду, капитан принял решение сменить курс до того, как шторм стихнет. Судно ищет подходящий для остановки порт, чтобы оценить масштаб ущерба. По навигационным данным на среду, судно движется в направлении японского порта Кобе.