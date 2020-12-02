Пресс-конференция ⟩ Кылварт: большого концерта и салюта на Вабадузе в новогоднюю ночь не будет

Ирина Донченко познакомила с последними данными о заболеваемости. В Таллинне и Харьюмаа наметилась тенденция стабилизации, но ситуация сложная. Михаил Кылварт добавил, что город со своей стороны принимает меры: малоимущим и одиноким старикам бесплатно раздают маски, но город ждет информации от государства.

Андрей Новиков сообщил, что решено добавить автобусы в часы пик, чтобы рассеять пассажиров, для этого привлечены старые автобусы и будут наняты новые водители.

Ирина Свидлов представила обзор мероприятий в Старом городе на праздничный период, а мэр Кылварт сообщил, что в этом году большого салюта и концерта на площади Вабадузе не будет. Для того чтобы не собирать людей в одном месте, рассматриваются другие варианты. в том числе, салют на Рейди-теэ, где много места.