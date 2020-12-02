Ср, 2.12.2020
Я, безусловно, всегда поддерживал свободу прессы по различным вопросам в своей работе. Я поддерживаю это сегодня и буду поддерживать завтра. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Кылварт: большого концерта и салюта на Вабадузе в новогоднюю ночь не будет
3

Пресс-конференция ⟩ Кылварт: большого концерта и салюта на Вабадузе в новогоднюю ночь не будет
Салют прогремит на Рейди-теэ

Михаил Кылварт.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Андрей Новиков, советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко и специалист по культуре и туризму Ирина Свидлов.

Ирина Донченко познакомила с последними данными о заболеваемости. В Таллинне и Харьюмаа наметилась тенденция стабилизации, но ситуация сложная. Михаил Кылварт добавил, что город со своей стороны принимает меры: малоимущим и одиноким старикам бесплатно раздают маски, но город ждет информации от государства. 

Андрей Новиков сообщил, что решено добавить автобусы в часы пик, чтобы рассеять пассажиров, для этого привлечены старые автобусы и будут наняты новые водители. 

Ирина Свидлов представила обзор мероприятий в Старом городе на праздничный период, а мэр Кылварт сообщил, что в этом году большого салюта и концерта на площади Вабадузе не будет. Для того чтобы не собирать людей в одном месте, рассматриваются другие варианты. в том числе, салют на Рейди-теэ, где много места. 

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back