Сорока тысяч евро как не бывало: мошенники облапошили трех жителей Эстонии

В первом случае мошенники пообещали 72-летней женщине с целью получения выгоды торговать на рынках криптовалют через маклера. Для этого она должна была предоставить третьим лицам через программу Anydesk удаленный доступ к своему компьютеру, открыть криптокошелек и перевести деньги на счет компании. В действительности же это было мошенничество и потерпевшая потеряла свои деньги. Ей был нанесен ущерб в размере 24 800 евро, сообщила Пыхьяская префектура.

Также в Йыхвиском полицейском участке было начато уголовное производство в связи с тем, что 61-летнему мужчине позвонил выдававший себя за банковского работника преступник, который убедил предоставить данные своего интернет-банка, а затем осуществил перевод на сумму 6050 евро против воли своей жертвы.