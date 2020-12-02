Сорока тысяч евро как не бывало: мошенники облапошили трех жителей Эстонии

Во вторник в полицию поступило три сообщения о преступлениях, из которых следует, что до сих пор не пойманные мошенники облапошили трех жителей Эстонии на сумму более 40 000 евро.
В первом случае мошенники пообещали 72-летней женщине с целью получения выгоды торговать на рынках криптовалют через маклера. Для этого она должна была предоставить третьим лицам через программу Anydesk удаленный доступ к своему компьютеру, открыть криптокошелек и перевести деньги на счет компании. В действительности же это было мошенничество и потерпевшая потеряла свои деньги. Ей был нанесен ущерб в размере 24 800 евро, сообщила Пыхьяская префектура.
Также в Йыхвиском полицейском участке было начато уголовное производство в связи с тем, что 61-летнему мужчине позвонил выдававший себя за банковского работника преступник, который убедил предоставить данные своего интернет-банка, а затем осуществил перевод на сумму 6050 евро против воли своей жертвы.
Кроме того, представившийся банковским сотрудником человек позвонил 59-летней женщине. Он утверждал, что якобы на ее счете произошла подозрительная сделка и ей надо войти в интернет-банк, чтобы сработала защитная программа. После этого жертва обнаружила, что с ее счета было снято 11050 евро.