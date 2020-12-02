Ср, 2.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • В Литве за минувшие сутки подтверждено 2109 новых случаев коронавируса, умерли 28 человек

В Литве за минувшие сутки подтверждено 2109 новых случаев коронавируса, умерли 28 человек

Литва. Тестирование на коронавирус.

ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2109 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 28 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Это крупнейший суточный показатель смертности от вируса с начала пандемии. 

За минувшие сутки выздоровели 1278 человек.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 64 тыс. 621 заражение коронавирусом. Все еще больны 38 514 человек, 25 278 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 547 человек, по иным причинам умерли 282 зараженных.

За минувшие сутки было взято 10 948 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 277 043.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back