В Литве за минувшие сутки подтверждено 2109 новых случаев коронавируса, умерло 28 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2109 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 28 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Это крупнейший суточный показатель смертности от вируса с начала пандемии.
За минувшие сутки выздоровели 1278 человек.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 64 тыс. 621 заражение коронавирусом. Все еще больны 38 514 человек, 25 278 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 547 человек, по иным причинам умерли 282 зараженных.
За минувшие сутки было взято 10 948 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 277 043.