В Литве за минувшие сутки подтверждено 2109 новых случаев коронавируса, умерло 28 человек

Это крупнейший суточный показатель смертности от вируса с начала пандемии.

За минувшие сутки выздоровели 1278 человек.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 64 тыс. 621 заражение коронавирусом. Все еще больны 38 514 человек, 25 278 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 547 человек, по иным причинам умерли 282 зараженных.