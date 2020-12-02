Ноябрь стал рекордным месяцем по продажам квартир в Таллинне

По предварительным данным Земельного департамента, в Таллинне в ноябре было совершено 984 купли-продажи квартир, что является рекордом этого года. По сравнению с ноябрем 2019 года сделок было совершено на 8 процентов больше, а по сравнению с октябрем этого года - на 5 процентов.