Ноябрь стал рекордным месяцем по продажам квартир в Таллинне

По предварительным данным Земельного департамента, в Таллинне в ноябре было совершено 984 купли-продажи квартир, что является рекордом этого года. По сравнению с ноябрем 2019 года сделок было совершено на 8 процентов больше, а по сравнению с октябрем этого года - на 5 процентов.
«Активность на рынке недвижимости столицы не идет ни в какое сравнение с многими другими районами, пострадавшими от коронакризиса. Это своего рода феномен, которому на самом деле есть довольно простые объяснения: продолжает расти население Таллинна, растет и средняя заработная плата», - говорит руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.
Средняя цена квадратного метра проданной таллиннской квартиры в ноябре составила 2122 евро, что на 1,4 процента ниже, чем в октябре, и на 2,6 процента выше, чем в ноябре прошлого года.
«Кроме увеличения количества сделок купли-продажи квартир, налицо замедление роста цен, что в основном связано с падением цен на квартиры, построенные в советский период», - сказала Ноппель-Кокеров.