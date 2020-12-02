Донченко: рост заболеваемости коронавирусом в Харьюмаа замедлился

По словам Донченко, большинство случаев по-прежнему регистрируют в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, в то же время, случаи есть почти везде, хотя за последние сутки на Сааремаа не было ни одного случая. Активных очагов - 69, большинство из них опять же в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

"Местами заражения по-прежнему остаются семьи и рабочие места или места, где встречается много людей. Заражения происходили и в кружках по интересам, и сейчас обсуждается, целесообразно ли продолжать деятельность кружков в полном объеме", - сказала Донченко.

На прошлой неделе было зарегистрировано 52 случая заболеваний, связанных с поездками - инфекцию завезли из Финляндии, Швеции, России и с Украины, сказала Донченко, добавив, что койко-места в больницах быстро заполняются, и возникла экстренная ситуация в сфере здравоохранения. И опять на передовой - Ида-Вирумаа и Таллинн.

По словам Донченко, хорошей новостью является то, что кривая роста в Харьюмаа замедлилась, то есть стала не такой резкой. За последние две недели в Таллинне было зарегистрировано 1867 новых случаев заражения, из них 585 - в Ласнамяэ, за ним следуют Кесклинн с 283 инфицированными и Пыхья-Таллинн с 236 инфицированными.

«Если раньше случаи заболевания на севере регистрировались в основном в Таллинне, то теперь инфекция распространилась по Харьюмаа. На первом месте волость Кийли с 512 инфицированными, за ней идет волость Йыэляхтме с 396 инфицированными; в волости Сауэ - 375, в волости Саку - 373 и в волости Раэ - 373 инфицированных», - сказала Донченко.