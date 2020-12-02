Через четыре года на Штромке появится новый пляжный павильон

Право застройки затрагивает объекты, находящиеся на территории: нынешний пляжный павильон, рождественский городок, лодочный ангар, туалет и техносети. Застройщик обязуется снести вышеперечисленные объекты и построить на участке пляжный павильон и второстепенные здания в соответствии с проектом «Пляжный двор» (Rannahoov) компании Hg Arhitektuur OÜ, победившим на архитектурном конкурсе.

Вице-мэр Эха Вырк напомнила, что Таллиннский департамент городского планирования совместно с Союзом архитекторов Эстонии провел конкурс для поиска архитектурного решения для строительства в прибрежной зоне многофункционального курзала.

«Пляж Штромки является магнитом не только для местных жителей, но и для всех горожан, в связи с этим услуги здесь должны предлагаться круглогодично. Решающим аргументом в пользу проекта-победителя стала многофункциональность архитектурного решения, позволяющая предлагать варианты для проведения досуга в любой сезон – как в помещении, так и на улице, - сказала Вырк. – Новый пляжный павильон открывает вид на море и прибрежный парк и станет одним из представительских зданий Пыхья-Таллинна, а также достопримечательностью и береговым ориентиром».

Среди восьми поступивших на архитектурный конкурс эскизов жюри признало лучшей работу OÜ Hg Arhitektuur, согласно которой комплекс зданий будет состоять из пяти двориков, соединенных навесом и окруженных живой изгородью. На территории предусмотрены два двухэтажных блока для кафе и ресторанов.

Нынешнее здание, построенное в 1996 году, будет снесено. Демонтаж амортизированного пляжного павильона и строительство нового здания отвечают принципам общей планировки. Таллиннский департамент городского планирования 28 октября этого года выдал проектировочные условия для строительства нового курзала на Штромке.