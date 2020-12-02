Исследование: сланцевое масло в следующие 20 лет может обогатить Эстонию на восемь миллиардов евро

«Целью было выявить влияние европейской климатической политики на конкурентоспособность отрасли и долгосрочную устойчивость. Согласно заключениям экспертов KPMG Baltics, опасения предприятий сектора небезосновательны и дают политикам четкое представление как о том, какой выбор стоит перед эстонским обществом, так и о финансовых последствиях принятых решений», - отмечается в переданном пресс-релизе.

«Исследование показывает, что из 8,2 миллиарда евро, полученных от производства сланцевого масла, 7,5 миллиарда распределяются между партнерами, участвующими в этом секторе, государственным сектором, работниками и населением. При этом доля собственников и инвесторов сланцеперерабатывающих предприятий за весь период составляет всего 693 миллиона евро. Таким образом, решения, принятые в ближайшие годы в отношении сланцевого сектора, повлияют не только на владельцев и сотрудников этих предприятий, как это порой пытаются представить», – сказал Халлар Мейбаум, исполнительный директор Союза химической промышленности Эстонии

Важно подчеркнуть и то, что в исследовании анализировалось только национальное богатство, которое может быть создано в результате обогащения сланца при производстве сланцевого масла. Исследование не учитывает влияние производства электроэнергии из сланца. Основными факторами, влияющими на продолжение функционирования сланцевого сектора, являются изменение системы торговли парниковыми газами, установленная Европейским союзом, и цена на нефть.

Исследование показало, что планируемое одним лишь Европейским союзом ужесточение системы торговли выбросами или налога на выбросы углерода, может на 1,3–4,5 млрд евро снизить национальное богатство, создаваемое цепочкой ценности сланцевого масла. При самом пессимистическом сценарии ужесточение системы может привести к тому, что с 2031 года предприятиям, участвующим в цепочке создания ценности сланцевого масла, работать будет экономически нецелесообразно.

Расчеты KPMG Baltics четко показывают, что в интересах эстонского государства выступать против дальнейшего ужесточения европейской углеродной политики. «Наше государство может очень многое потерять, прекратив производство сланцевого масла. Если повышение налога на выбросы углерода произойдет резче ожидаемого, уже к 2030 году производство сланцевого масла станет на мировом рынке неконкурентоспособным, а Эстонское государство потеряет 4,5 миллиарда евро национального богатства. Выделенные Фондом справедливого перехода 340 миллионов евро – мелочь в сравнении с потерей национального богатства Эстонии», - добавил Мейбаум.

По словам Ахти Асманна, председателя правления Viru Keemia Grupp, концерну, на предприятия которого трудятся 1600 человек, крайне важно, чтобы в обсуждениях европейского климата Эстония отстаивала свои национальные интересы.

«Исследование показывает, что налогообложение, которое приведет к неконкурентоспособности сланцевого масла, не отвечает национальным интересам Эстонии. Эстония уже находится в авангарде сокращения выбросов углерода в Европе, мы достигли точки, в которой от дальнейшего ужесточения политики налогообложения выбросов углерода Эстония может больше потерять, чем выиграть», – сказал председатель правления VKG Ахти Асманн.

Член правления Eesti Energia Андри Авила отметил, что для Эстонии сланцевое масло – очень важный экспортный товар, и вся его цепочка ценности основана на собственной компетенции страны. «Сам Евросоюз сильно зависит от импорта жидкого топлива, поэтому мы надеемся, что местное производство будет по-прежнему поощряться».

По словам руководителя Kiviõli Keemiatööstus Прийта Орумаа, безо всякого ущерба для климатических целей Эстонии 2050, цепочку ценности сланца можно сохранять действующей на благо общества как минимум в течение следующих двух десятилетий.

«Разумнее дать шанс местным промышленным инновациям, иначе мы будем импортировать этот отрицательный след из третьих стран с более низкими экологическими требованиями, при этом рабочие места и добавленная стоимость в Эстонии будут потеряны».