Мик Шумахер дебютирует в Формуле-1 в составе Haas

«Я очень рад, что в следующем году выйду на старт в Формуле 1 – у меня просто нет слов! Я хочу поблагодарить команды Haas, Ferrari и гоночную Академию Ferrari за веру в меня. Я хочу поблагодарить своих родителей и выразить им свою любовь – я знаю, что за всё обязан им. Я всегда верил, что однажды осуществлю свою мечту о Формуле-1, - сказал Шумахер-младший. - Огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры. Я сделаю всё, что в моих силах, и теперь с нетерпением жду начала сотрудничества с Haas».