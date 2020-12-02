Мик Шумахер дебютирует в Формуле-1 в составе Haas

В Haas F1 объявили о подписании многолетнего контракта с Миком Шумахером, сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. В следующем сезоне молодой немецкий гонщик дебютирует в Формуле-1, став напарником другого дебютанта – россиянина Никиты Мазепина, передает f1news.
«Я очень рад, что в следующем году выйду на старт в Формуле 1 – у меня просто нет слов! Я хочу поблагодарить команды Haas, Ferrari и гоночную Академию Ferrari за веру в меня. Я хочу поблагодарить своих родителей и выразить им свою любовь – я знаю, что за всё обязан им. Я всегда верил, что однажды осуществлю свою мечту о Формуле-1, - сказал Шумахер-младший. - Огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры. Я сделаю всё, что в моих силах, и теперь с нетерпением жду начала сотрудничества с Haas».
«В 2020-м Мик выигрывал гонки, поднимался на подиумы и отлично проявил себя в борьбе с талантливыми соперниками, получив возможность перейти в Формулу 1 благодаря своим результатам, - прокомментировал подписание договора руководитель команды Гюнтер Штайнер. - Наша команда сможет оценить и воспитать нового гонщика, учитывая, что мы хорошо знакомы с машиной, с которой будем работать в 2021 году. Мы закладываем фундамент для долгосрочного роста команды, и я с нетерпением жду вклад Мика в этот процесс как на трассе, так и за её пределами».
Оба нынешних пилота конюшни Кевин Магнуссен и Ромен Грожан покинут команду по окончании этого сезона.