Не выходит на связь более месяца: полиция просит помощи в поисках 78-летнего мужчины

Обеспокоенные родные сообщили об исчезновении Мати во вторник, 1 декабря, после того, как они в течении определенного времени не смогли связаться с ним. В последний раз мужчина выходил на связь 30 октября.

Полицейские проверили места, где мог находиться Мати, а также пообщались с его близкими. К сожалению, поиски пока не увенчались успехом. По данным полицейских, 6 ноября Мати ходил за покупками в расположенный в поселке Тоотси магазин. Полиция продолжит поиски мужчины в том числе с использованием дрона.

Рост Мати около 182 см, он худощавого телосложения. Мати ведет затворнический образ жизни. У него нет мобильного телефона. Ему нравится совершать прогулки.