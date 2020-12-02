Ср, 2.12.2020
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Юри Ратас
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  • Не выходит на связь более месяца: полиция просит помощи в поисках 78-летнего мужчины

Не выходит на связь более месяца: полиция просит помощи в поисках 78-летнего мужчины

Полиция разыскивает 78-летнего Мати.

ФОТО: Lääne prefektuur

Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения проживающего в поселке Тоотси Пярнуского уезда 78-летнего Мати.

Обеспокоенные родные сообщили об исчезновении Мати во вторник, 1 декабря, после того, как они в течении определенного времени не смогли связаться с ним. В последний раз мужчина выходил на связь 30 октября.

Полицейские проверили места, где мог находиться Мати, а также пообщались с его близкими. К сожалению, поиски пока не увенчались успехом. По данным полицейских, 6 ноября Мати ходил за покупками в расположенный в поселке Тоотси магазин. Полиция продолжит поиски мужчины в том числе с использованием дрона.

Рост Мати около 182 см, он худощавого телосложения. Мати ведет затворнический образ жизни. У него нет мобильного телефона. Ему нравится совершать прогулки.

Полиция просит всех, кто видел Мати после 6 ноября, либо располагает информацией о его возможном месте нахождения, позвонить по телефонам 112, 5295786 или отправить письмо по адресу alar.abel@politsei.ee.

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