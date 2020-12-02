Ср, 2.12.2020
Читайте, сколько хотите, но принуждения к ношению масок тут не вычитывается. Аллар Йыкс
Аллар Йыкс
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  • Объявленный в розыск мужчина найден мертвым

Объявленный в розыск мужчина найден мертвым

Свеча.

ФОТО: Элмо Рийг / Scanpix

Сегодня, 2 декабря, около 14:00 помогавшие полиции в поисках добровольцы обнаружили в реке в поселке Тоотси тело 78-летнего Мати. Причину его смерти установит экспертиза.

Напомним, что этим утром полиция просила помощи общественности в установлении местонахождения проживающего в поселке Тоотси Пярнуского уезда 78-летнего Мати.

Обеспокоенные родные сообщили об исчезновении Мати во вторник, 1 декабря, после того, как они в течении определенного времени не смогли связаться с ним. В последний раз мужчина выходил на связь 30 октября.

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