Объявленный в розыск мужчина найден мертвым

Напомним, что этим утром полиция просила помощи общественности в установлении местонахождения проживающего в поселке Тоотси Пярнуского уезда 78-летнего Мати.

Обеспокоенные родные сообщили об исчезновении Мати во вторник, 1 декабря, после того, как они в течении определенного времени не смогли связаться с ним. В последний раз мужчина выходил на связь 30 октября.