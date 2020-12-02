Ср, 2.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Суд объявил уклоняющегося от электронного надзора мужчину в розыск

Вы его видели? ⟩ Суд объявил уклоняющегося от электронного надзора мужчину в розыск

23-aastane Andrias Suits hakkas kriminaalhooldusest kõrvale hoidma 10. novembril.

ФОТО: Justiitsministeerium

На прошлой неделе Тартуский уездный суд объявил в розыск мужчину, уклоняющегося от уголовного надзора, пишет Postimees.

23-летний Андриас Суйтс, находившийся под электронным надзором, начал уклоняться от выполнения условий пробации 10 ноября. 

26 ноября Тартуский уездный суд объявил мужчину в розыск.

Андриас Суйтс - среднего телосложения, ростом 185 сантиметров, с темно-каштановыми волосами и голубыми глазами.

Министерство юстиции призывает всех, кто знает местонахождение этого человека, немедленно сообщить в полицию по номеру 112.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back