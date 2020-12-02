Вы его видели? ⟩ Суд объявил уклоняющегося от электронного надзора мужчину в розыск

На прошлой неделе Тартуский уездный суд объявил в розыск мужчину, уклоняющегося от уголовного надзора, пишет Postimees.
23-летний Андриас Суйтс, находившийся под электронным надзором, начал уклоняться от выполнения условий пробации 10 ноября.
26 ноября Тартуский уездный суд объявил мужчину в розыск.
Андриас Суйтс - среднего телосложения, ростом 185 сантиметров, с темно-каштановыми волосами и голубыми глазами.
Министерство юстиции призывает всех, кто знает местонахождение этого человека, немедленно сообщить в полицию по номеру 112.