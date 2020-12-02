Таллиннские социал-демократы призывают подписать петицию против строительства нелепого здания возле Stockmann

В Таллинне начата планировка нового здания возле перекрестка у торгового центра Stockmann. У многих жителей города проект здания вызвал неоднозначную реакцию. Столичные социал-демократы инициировали петицию, которая просит застройщика найти более подходящее для этого места решение, а также предлагают всем жителям Таллинна подписать обращение.
«Очень многие считают, что это здание в его нынешнем виде не подходит для центра Таллинна. Просим застройщика еще раз взвесить все возможности и учесть мнение как жителей Кесклинна, так и всего Таллинна», – сказал председатель столичного округа Социал-демократической партии и депутат городского собрания Таллинна Раймонд Кальюлайд.
«Призываем людей подписать петицию, чтобы перекресток у Stockmann выглядел солидно и достойно, и просим Pronksi Kinnisvara отказаться от нынешнего эскиза», – отметил Кальюлайд.
Петиция открыта для подписания до 27 декабря, затем она будет передана Pronksi Kinnisvara OÜ. Петицию можно прочитать и подписать здесь: https://petitsioon.ee/vaadata-ule-eskiis