Таллиннские социал-демократы призывают подписать петицию против строительства нелепого здания возле Stockmann

«Очень многие считают, что это здание в его нынешнем виде не подходит для центра Таллинна. Просим застройщика еще раз взвесить все возможности и учесть мнение как жителей Кесклинна, так и всего Таллинна», – сказал председатель столичного округа Социал-демократической партии и депутат городского собрания Таллинна Раймонд Кальюлайд.