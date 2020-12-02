Курс евро к доллару обновил максимум 2018 года

Накануне курс евро к доллару был равен 1,1968. С начала ноября курс европейской валюты рос с колебаниями, несколько раз опускаясь до показателей 1,17-1,18 доллара. Наблюдатели отмечают, что росту евро способствуют успехи европейских фармацевтических компаний в области разработки вакцины от коронавируса.