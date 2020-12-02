В Нарве показатель заболеваемости коронавирусом вырос до 904, но в Силламяэ он еще выше

Ситуация с коронавирусом в Нарве, где за минувшие сутки выявлен 51 зараженный, вызывает серьезное беспокойство Департамента здоровья, который в среду отправит в пограничный город группу экспертов.

При этом, как сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп, в Силламяэ показатель кумулятивной заболеваемости еще выше - 1057,69 случая в пересчете на 100 000 жителей. В Кохтла-Ярве он ниже, чем в Нарве - 864,54 случая.