В Нарве показатель заболеваемости коронавирусом вырос до 904, но в Силламяэ он еще выше

В Нарве показатель кумулятивной заболеваемости коронавирусом в пересчете на 100 000 жителей за последние 14 дней составляет 904,26 случая, пишет Rus.ERR со ссылкой на Департамент здоровья.
Ситуация с коронавирусом в Нарве, где за минувшие сутки выявлен 51 зараженный, вызывает серьезное беспокойство Департамента здоровья, который в среду отправит в пограничный город группу экспертов.
При этом, как сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп, в Силламяэ показатель кумулятивной заболеваемости еще выше - 1057,69 случая в пересчете на 100 000 жителей. В Кохтла-Ярве он ниже, чем в Нарве - 864,54 случая.
«Ситуация в регионе критическая, поскольку половина инфицированных - люди старше 50 лет, что влечет за собой тяжелую нагрузку на больничную систему», - сказала Кингсепп, добавив, что в Ида-Вирумаа новые случаи заражения связаны в основном со школами, кружками по интересам и больницами.