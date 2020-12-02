Начало массовой вакцинации от COVID-19 в Италии намечено на январь

"В данный момент у правительства нет намерений объявлять обязательную вакцинацию. Наша цель состоит в том, чтобы как можно быстрее достичь коллективного иммунитета. Закупки вакцин централизованы, а предоставляться они будут бесплатно всем итальянцам". - приводят слова министра итальянские СМИ.

По его словам, возможно, для каждой вакцинации потребуется по две дозы, первые из которых станут доступны в январе.

Сперанца добавил, что власти Италии рассчитывают на закупку 202 млн доз вакцин у разных компаний.