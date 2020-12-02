Картина дня: рекордное число заразившихся, скандальная вечеринка и будущее русских школ

Кылварт: большого концерта и салюта в Таллинне в новогоднюю ночь не будет

Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Андрей Новиков, советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко и специалист по культуре и туризму Ирина Свидлов. Читать далее...

Новый рекорд 〉 За сутки прибавилось 524 новых коронапозитивных

За минувшие сутки в Эстонии прибавилось 524 новых зараженных, подтвердили Rus.Postimees в Департаменте здоровья. Читать далее...

Коронавирус в Эстонии: ситуация ухудшается, больницы начинают искать добровольных работников

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и Генеральный директор Департамента лекарств Кристин Раудсепп рассказали о ситуации с распространением Covid-19 в Эстонии. Читать далее...

Чиновники прознали о праздновании юбилея, которое должно было остаться в тайне

Сотням участников празднования юбилея, проходившего в помещениях спа-отеля, было рекомендовано не рапространяться о мероприятии. Читать далее...

Работники больницы по ошибке отправили зараженного коронавирусом в дом по уходу

Сотрудники Ида-Вируской центральной больницы отправили в дом по уходу пациента из Клиники восстановительного лечения, в которой на следующий же день выявили масштабную вспышку коронавируса с десятками зараженных среди пациентов и персонала. Читать далее...

Студия Postimees: русских школ слишком много, но интеграцию следует ограничить?

Новый министр образования Яак Ааб выразил мнение, что русских школ останется немного. С другой стороны, все чаще звучит критика в адрес единой школы вплоть до призывов не пускать русских в эстонские школы и детсады. Что с этим делать? Министр образования Яак Ааб ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в повторе!

От противников абортов до кровавого барона: предложения EKRE о крышевых деньгах удивляют партнеров по коалиции

Хотя фракции Центристской партия, «Отечества» и EKRE представили совместный список получателей крышевых денег, некоторые решения вызвали вопросы и у партнеров по коалиции. Один случай закончился тем, что некоммерческое объединение отказалось от денег. Читать далее...

Аарне Сеппель: невнятность правительства привела к беде с коронавирусом

Эстония уже неделю прожила придавленная обязательством носить маски. Пару недель назад мы, напутствуемые словами министра социальных дел, перешли из фазы рекомендации в фазу строгого указания. Я до сих пор не знаю, что это означает, но я не единственный, пишет журналист Postimees Аарне Сеппель.

Omniva предупреждает: для заказов рождественских подарков в Европе остались считанные дни