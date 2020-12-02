Картина дня: рекордное число заразившихся, скандальная вечеринка и будущее русских школ

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 декабря.
Кылварт: большого концерта и салюта в Таллинне в новогоднюю ночь не будет
Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Андрей Новиков, советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко и специалист по культуре и туризму Ирина Свидлов. Читать далее...
Новый рекорд 〉 За сутки прибавилось 524 новых коронапозитивных
За минувшие сутки в Эстонии прибавилось 524 новых зараженных, подтвердили Rus.Postimees в Департаменте здоровья. Читать далее...
Коронавирус в Эстонии: ситуация ухудшается, больницы начинают искать добровольных работников
Сегодня прошла пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и Генеральный директор Департамента лекарств Кристин Раудсепп рассказали о ситуации с распространением Covid-19 в Эстонии. Читать далее...
Чиновники прознали о праздновании юбилея, которое должно было остаться в тайне
Сотням участников празднования юбилея, проходившего в помещениях спа-отеля, было рекомендовано не рапространяться о мероприятии. Читать далее...
Работники больницы по ошибке отправили зараженного коронавирусом в дом по уходу
Сотрудники Ида-Вируской центральной больницы отправили в дом по уходу пациента из Клиники восстановительного лечения, в которой на следующий же день выявили масштабную вспышку коронавируса с десятками зараженных среди пациентов и персонала. Читать далее...
Студия Postimees: русских школ слишком много, но интеграцию следует ограничить?
Новый министр образования Яак Ааб выразил мнение, что русских школ останется немного. С другой стороны, все чаще звучит критика в адрес единой школы вплоть до призывов не пускать русских в эстонские школы и детсады. Что с этим делать? Министр образования Яак Ааб ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в повторе!
От противников абортов до кровавого барона: предложения EKRE о крышевых деньгах удивляют партнеров по коалиции
Хотя фракции Центристской партия, «Отечества» и EKRE представили совместный список получателей крышевых денег, некоторые решения вызвали вопросы и у партнеров по коалиции. Один случай закончился тем, что некоммерческое объединение отказалось от денег. Читать далее...
Аарне Сеппель: невнятность правительства привела к беде с коронавирусом
Эстония уже неделю прожила придавленная обязательством носить маски. Пару недель назад мы, напутствуемые словами министра социальных дел, перешли из фазы рекомендации в фазу строгого указания. Я до сих пор не знаю, что это означает, но я не единственный, пишет журналист Postimees Аарне Сеппель.
Omniva предупреждает: для заказов рождественских подарков в Европе остались считанные дни
На минувшей неделе прошла акция Черная пятница, а за ним последовал Киберпонедельник, что оказало нагрузку на интернет-магазины. Это означает, что некоторые европейские э-магазины уже не успеют вовремя доставить рождественские товары, заказанные после всех скидочных акций. Читать далее...
Чтобы прервать цепочку заражений, нужно действовать более решительно
С декабря все гимназитсы Харьюмаа и Ида-Вирумаа находятся на дистанционном обучении. Распространение коронавируса могла бы существенно замедлить отправка на дистанционное обучение и основной школы, что поддерживают, например, кандидат в мэры Нарвы и член научного совета, но не поддерживают мэр Тарту и министр образования. Читать далее...
Из-за пандемии число желающих стать медработниками выросло в Эстонии в три раза
До минувшего четверга все желающие могли подать заявку на поступление в Таллиннскую высшую школу здравоохранения. Еще до окончания приема заявок стало понятно, что по сравнению с прошлыми годами интерес к работе в сфере здравоохранения вырос в несколько раз. Читать далее...
Венгерского евродепутата-консерватора застукали на гей-вечеринке
Депутат Европарламента от венгерской правящей партии, выступающей за традиционные ценности, подал в отставку после задержания в Брюсселе на домашней "секс-вечеринке", откуда он пытался сбежать по водосточной трубе. Читать далее...
Донченко: рост заболеваемости коронавирусом в Харьюмаа замедлился
По словам советника отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирины Донченко, кривая роста коронавирусной инфекции в Харьюском уезде замедлилась, однако за две недели в Таллинне появилось 1867 новых инфицированных, и лидирует здесь район Ласнамяэ. Читать далее...
Ноябрь стал рекордным месяцем по продажам квартир в Таллинне
По предварительным данным Земельного департамента, в Таллинне в ноябре было совершено 984 купли-продажи квартир, что является рекордом этого года. По сравнению с ноябрем 2019 года сделок было совершено на 8 процентов больше, а по сравнению с октябрем этого года - на 5 процентов. Читать далее...
Работа мечты 〉 Департамент внешней разведки набирает разведчиков через газету
Департамент внешней разведки предпринял необычный шаг и с помощью объявления в газете ищет работников на две вакансии. Работу получит специалист по разведывательным операциям и аналитик развединформации. Читать далее...