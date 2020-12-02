Ср, 2.12.2020
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  • Лутсар: ограничения нужно ужесточить, в будущем нельзя исключить и полный карантин

Лутсар: ограничения нужно ужесточить, в будущем нельзя исключить и полный карантин

Ирья Лутсар.

ФОТО: Sander Ilvest

Растущее изо дня в день число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией может перевалить и за тысячу, поэтому ограничения необходимо ужесточать, а в какой-то момент не исключен и полный карантин, считает профессор микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар, пишет Rus.ERR.

"То, что число [заражений] растет, удивляет меньше, чем если бы оно падало. Не исключаю и ситуацию, когда однажды будет тысяча зараженных [за сутки]", - сказала Лутсар в среду в веб-передаче ERR "Otse uudistemajast".

"Ограничения надо усилить. Мы не можем просто сидеть и смотреть, как растет число зараженных, а свободных мест в больницах остается все меньше", - добавила она.

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