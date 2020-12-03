Пассажиры недовольны: в уездных автобусах разрешили пускать людей через переднюю дверь

Читатель нашего портала Артем часто пользуется маршрутом Маарду-Таллинн-Маарду. По его словам, людей пускают через переднюю дверь, мимо водителя, который не всегда в маске. «Что нелогично, ведь две пары передних сидений закрыты лентой. Какой смысл это делать, если люди проходят через переднюю дверь, мимо водителя? Утром и вечером автобус настолько полный, что люди стоят еще ближе к водителю. Тогда лучше снять эти ленты, и пенсионеры смогут спокойно сесть», - негодует Артем, добавляя, что следовало бы пересмотреть и график движения автобусов, потому что некоторые автобусы - например, маршрут номер 171 - всегда переполнены.

Принятых мер достаточно

Заведует перевозкой пассажиров на маршруте Маарду-Таллинн-Маарду компания AS SEBE. По словам члена ее правления Юллара Кальюсте, введение ограничений в общественном транспорте уезда находится прежде всего в компетенции Департамента шоссейных дорог и Центра общественного транспорта, а перевозчик обязан придерживаться установленных мер.

«Закрытие передней двери весной, на первой волне, было сделано для того, чтобы снизить риск заражения водителя. На второй волне многие ограничения вводятся более взвешенно. На данный момент известно, что для обеспечения защиты водителя достаточно ограничить близкий контакт, закрыв передние сиденья», - комментирует Кальюсте. Он отмечает, что водителям автобусов раздают маски, и водители обязаны их носить. Также в автобусах проводят регулярную чистку поверхностей.

«Обращаем внимание, что водители не обязаны проверять, используют ли пассажиры маски. Как перевозчик, мы надеемся на ответственность за соблюдение введенных государством мер самих людей», - отмечает Кальюсте.

Что касается добавления автобусов на популярных маршрутах, то, по словам члена правления AS SEBE, они уже обсуждали этот вопрос с заказчиком. «В настоящее время проводится мониторинг воздействия установленных ограничений на передвижение населения, и, соответственно, будут рассматриваться новые планы действия».

Цель - понять распределение пассажиров и внести изменения

«Когда началась вторая волна коронавируса, водителей уездных автобусов обязали впускать пассажиров через заднюю дверь. Никаких билетов, никаких контактов. Здравое решение. Каково же было удивление, когда чиновники дали команду водителям запускать пассажиров через переднюю дверь: с вопросом до какой остановки он едет и выдачей бесплатного билета. А это не два-три человека, а 30-40. Хочется спросить у чиновников: какая жизненно важная необходимость подвигла их на принятие такого нелогичного решения?» - возмущается Сергей.

В Центре общественного транспорта Ида-Вирумаа объясняют, что действительно со 2 декабря (частично уже с 1-го) на уездных линиях Ида-Вирумаа пассажиров запускают через переднюю дверь, по аналогии со всеми остальными уездными маршрутами в стране.

«В связи с распространением COVID-19 рассредоточение пассажиров значительно изменилось. Наша цель — узнать фактический пункт назначения пассажира, чтобы операторы общественного транспорта могли получить более подробную информацию о максимальном количестве пассажиров в автобусе и, при необходимости, спланировать дополнительные автобусы на маршрутах, - комментирует член правления Центра общественного транспорта Ида-Вирумаа Хейки Лутс. - Водители автобусов могут обезопасить себя сами, нося маски. То же должны делать и пассажиры, при этом соблюдая дистанцию с водителем в один метр. Как только пассажиры валидируют свой проезд у кабины водителя, они без промедления должны проследовать в салон».