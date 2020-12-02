В э-аптеке рецептурное лекарство для ребенка теперь не заказать даже его матери

По словам собственника и руководителя э-аптеки Apotheka Юргена Янесе, со вчерашнего вечера невозможно заказать рецептурные препараты для родственников в э-аптеке. «До сих пор мать, имеющая диагноз Covid-19, могла заказать рецептурное лекарство для своего ребенка в э-аптеке. В нынешней ситуации, когда вся семья часто находится в изоляции, такая возможность очень помогала. В такой же ситуации находятся живущие в деревне старики, которые сами не могут попасть в аптеку. До вчерашнего дня родственники могли заказать им лекарства в э-аптеке и привезти, однако теперь это невозможно», - сказал Янесе.

До сих пор рецептурные лекарства в э-аптеке заказывала треть всех пользователей среды. Особенно большая потребность в таком способе покупки лекарств возникла во время чрезвычайного положения, актуальность сохраняется и теперь, когда началась новая волна распространения ковида.

Провизор Янесе утверждает, что заказ лекарств в э-аптеке — это безопасный процесс. Раньше, когда лекарства покупали для родственников, вход в систему рецептов и выдача лекарств происходила так: покупатель удостоверял свою личность удобным ему способом: smart-ID, mobiili-ID или ID-карты. Потом вводил личный код родственника, провизор делал запрос в центр рецептов Больничной кассы, выбирали нужное лекарство и провизор его выдавал. Точно по такому же принципу сейчас выдается лекарство другому человеку, например, члену семьи, в обычных аптеках: покупатель показывает удостоверяющий его личность документ и называет личный код того, кому выписано лекарство.

При каждом производящемся с рецептом действии, в том числе просматривании списка и покупке, остается безопасно сохраненный дигитальный след, который можно определить впоследствии. Также каждый человек может отследить все действия, связанные с его личными данными, на странице www.eesti.ee. И при желании сделать запрос.

Выписывая дигитальный рецепт, можно ограничить круг тех, кто имеет право выкупить лекарство. Такое ограничение по желанию пациента может внести выписывающий рецепт врач. Если же врач такое ограничение не установил, то с правовой точки зрения пациент дал доверенность на покупку лекарства третьему лицу.

Государство создало системную возможность, при которой третье лицо может выкупать рецептурные препараты для человека как в обычной, так и в дигитальной аптеке. Больничная касса объяснила на своем сайте, как происходит этот процесс.