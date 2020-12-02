В э-аптеке теперь даже матери не заказать рецептурное лекарство для своего ребенка

По словам собственника и руководителя э-аптеки Apotheka Юргена Янесе, со вчерашнего вечера невозможно заказать рецептурные препараты для родственников в э-аптеке. «До сих пор мать, имеющая диагноз Covid-19, могла заказать рецептурное лекарство для своего ребенка в э-аптеке. В нынешней ситуации, когда вся семья часто находится в изоляции, такая возможность была большой помощью, чтобы вообще получить рецептурные лекарства. В такой же ситуации находятся живущие в деревне бабушки, которые сами не могут попасть в аптеку. До вчерашнего дня родственники могли заказать лекарства в э-аптеке и отвезти им домой. Однако больше этого сделать нельзя», - сказал Янесе.

До сих пор возможностью заказа рецептурных лекарств в э-аптеке пользовалась треть всех пользователей среды. Особенно большая потребность в таком способе покупки лекарств возникла во время чрезвычайного положения, актуальность сохраняется и теперь, когда началась новая вспышка.

Провизор Янесе утверждает, что заказ лекарств в э-аптеке — это безопасный процесс. Прежде, когда лекарства покупали для родственников, вход в систему рецептов и выдача лекарств происходила так: покупатель удостоверял свою личность удобным ему способом: smart-ID, mobiili-ID или ID-карты. Дальше человек вводил личный код родственника, провизор делал запрос в центр рецептов Больничной кассы, выбирали нужное лекарство, и провизор его выдавал. Точно по такому же принципу сейчас выдает лекарство другому человеку, например, члену семьи, в обычных аптеках: покупатель показывает удостоверяющий личность документ и называет личных код другого человека.

При каждом производимом с рецептами действии, в том числе просматривании списка и покупке, остается безопасно сохраненный дигитальный след, который можно определить в последствии. Также каждый человек может отследить все действия, связанные с его личными данными, на странице www.eesti.ee. И при желании сделать запрос в предприятие.

Выписывая дигитальный рецепт, можно ограничить круг тех, кто имеет право выкупить лекарство. Такое ограничение по желанию пациента может внести выписывающий рецепт врач. Если же врач такое ограничение не установил, то с правовой точки зрения пациент дал доверенность на покупку лекарства третьему лицу.

Государство создало системную возможность, как третье лицо может выкупать рецептурные препараты для человека как в обычной, так и в дигитальной аптеке. Больничная касса объяснила на своем сайте, как происходит этот процесс.