За месяц пассажиропоток через Таллиннский аэропорт сократился почти на 26%

Об этом BNS сообщила пресс-служба столичного аэропорта, отметив, что в ноябре значительно сократилась и средняя заполняемость самолетов, составив всего 31 процент.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, низкая численность авиапассажиров указывает на высокую ответственность людей, их заботу о здоровье как собственном, так и окружающих. «За последние недели нам поступили позитивные новости и о вакцине, которые вселяют в нас надежду, что в скором времени пассажиропотоки вновь начнут расти», — сказал Пяргмяэ.

Он отметил, что авиафирмы не отказываются от сотрудничества с аэропортом, они ждут новых возможностей вернуться на линии. Вместе с тем, добавил Пяргмяэ, приоритет на данный момент — это взятие под контроль пандемии в Европе, лишь потом можно говорить о смягчении ограничений и возобновлении полетов.

В ноябре регулярные полеты совершались из столичного аэропорта по двум местным и 12 зарубежным авиалиниям, чаще всего самолеты летали из Таллинна во Франкфурт и Хельсинки.

Регулярные полеты совершали в ноябре семь авиапредприятий, из которых крупнейшая фирма — airBaltic обслужила почти 30 процентов всего пассажиропотока, доставляя пассажиров в семь разных аэропортов. AirBaltic также была единственной фирмой, перевозившей пассажиров в Ригу, Амстердам, Берлин, Копенгаген и Осло, обеспечивая тем самым наибольшее число прямых авиарейсов из Таллинна.