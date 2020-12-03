Театральные блокбастеры от представителя династии

Сквозь время

Спектакли роднит то, что режиссер прослеживает в них на протяжении времени путь - человека (точнее, четверых иммигрантов– Бена, Вандала, Эгле и Ээди - в «Изгнании») или банкирской династии Лименов в «Братьях. А так как этот путь проходит не в безвоздушном пространстве, не в социальном вакууме, а в обществе, которое тоже меняется, то повествование идет и о том, как меняется мир вокруг героев. Если взять две постановки как единое целостное высказывание художника, то их отличием становятся временное – по длительности спектакля, но и по насыщенности событиями – изобилие и минимализм формы, к которому приходит в последней постановке режиссер.

Для Юниора классическая форма и структура драматического спектакля в таких блокбастерах становится обременительной, он выходит за ее рамки, создавая гибрид драматического театра с эпическим (но не в брехтовском понимании эпического театра!) В «Изгнании» Бен (Кристо Вийдинг) одновременно существует в двух временных планах – в прошлом, события которого в правильной последовательности сменяют друг друга, и в настоящем, когда он вспоминает эти события и свой путь сквозь них. Жизнь в Лондоне меняет Бена, (четыре года, прошедшие с премьеры, сработали и на подтверждение этого: актер Кристо Вийдинг заматерел внешне, кажется, будто дистанция между сегодняшним его героем и юным литовским полицейским, отправленным в Лондон с опасной миссией, увеличилась. Он совсем другой человек, чем был тогда, когда оказался в фургоне, под завязку набитом иммигрантами, надеявшимися найти в вожделенной Британии место под солнцем и хоть какую – но прилично оплачиваемую – работу.

Эпизод в фургоне – и завязка «авантюрной» линии постановки, и введение в ее эстетику, с шокирующими перепадами от романтической, эффектной, но горькой иронии до самого откровенного натурализма. Право же, кажется, что со сцены в зал доносятся все те запахи, которые возникают в тесном пространстве, где буквально друг на друга свалены люди, долго не мывшиеся, жующие в пути взятую про запас копченую колбасу с чесноком; от тесноты возникают конфликты, перебранки, и сразу же в центре оказывается тот тип, следить за которым командирован Бен: темная личность, уголовник Андрей по кличке Вандал (Николай Бенцлер). Под присмотром сопровождающего британца иммигрантов выгружают где-то возле окраинного парка, вручают им метлы, грабли и прочий инвентарь; мешок для сбора собачьего дерьма вручают Вандалу, он чувствует себя оскорбленным, начинает бузить, а затем обменивается заданиями с безответным Ээди (Маркус Луйк).

А вы думали: жизнь в Лондоне для вас медом намазана?

Бен Ивановас, он же Роберт Уолкотт (в центре) – Кристо Вийдинг. Гарри Стиллмэн – Иво Ууккиви. Пес Вандала – Николай Бенцлер. ФОТО: Сцена из спектакля "Изгнание", архив Эстонского театра драмы

В гости к иммигрантам – с бутылкой «смирновской»