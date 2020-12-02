Видео ⟩ Мир ломает голову над загадкой монолитов в США и Румынии, которые внезапно появляются и исчезают

Блестящий треугольный столб был найден на холме Батка Доамней в городе Пьятра-Нямц на севере Румынии 26 ноября. Его обнаружили в нескольких метрах от известной археологической достопримечательности, которая является старейшим историческим памятником в Пьятра-Нямц.

Представитель ведомства по вопросам культуры и исторического наследия города Нямц Роксана Жосану заявила, что власти изучают странное возникновение монолита высотой около четырех метров. «Прежде чем что-то здесь устанавливать, требуется разрешение нашей организации, которое должно быть утверждено Министерством культуры», - добавила она.

Впоследствии агентство Reuters сообщило, что этот обелиск также пропал, и на его местеосталась небольшая дыра. По словам репортера газеты Ziar Piatra Neamt, конструкцию скорее всего сделал плохой местный сварщик: металлические листы, из которых состоял монолит, были запаяны не очень хорошо. Пресс-секретарь городской полиции добавила, что офицеры расследуют дело о незаконно установленном сооружении - обелиск четыре дня стоял в охраняемой зоне на месте археологических раскопок.

Ранее подобный загадочный металлический монумент был обнаружен сотрудниками отдела ресурсов дикой природы во время подсчета популяции баранов на юго-востоке американского штата Юта, однако позже он исчез. Монолит в Румынии, в отличии от конструкции в Юте, представляет собой не прямоугольник, а прямоугольную трапецию со скошенной вершиной. Кроме того, его поверхность покрывают узоры.

Американская авиакомпания Southwest Airlines в шутливой форме прокомментировала исчезновение монолита в пустыне. «Извините, нам нужно было забрать его обратно», - говорится в Twitter авиакомпании. В то же время подписчику, который задался вопросом, действительно ли монумент принадлежал компании, там ответили, что «это неправда. На самом деле».

26 ноября Daily Mail сообщила, что загадочная находка в американской пустыне может быть работой художника-минималиста Джона Маккракена, который жил в соседнем штате Нью-Мексико и умер в 2011 году.

Маккракен был известен своими работами - отдельно стоящими скульптурами в форме пирамид, кубов или гладких плит. Сходство отметили и интернет-пользователи, отметив, что работы художника выставлялись в том числе в галерее Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке.

Пресс-секретарь галереи сперва заявил, что обелиск в Юте создан не Маккракеном, а кем-то из его последователей, однако позднее сам Цвирнер заявил, что это все же работа Маккракена. Искусствоведы отмечают, что художник был большим любителем научной фантастики и мог установить скульптуру как своего рода привет внеземным цивилизациям. Другая версия гласит, что речь идет о некоем инопланетном объекте, однако она вызывает в основном насмешки самих пользователей.

По найденным пользователями спутниковым Google-снимкам можно сказать, что монумент стоит как минимум с 2015 года. Его обнаружили сотрудники отдела ресурсов дикой природы во время подсчета баранов на юго-востоке штата. Высота монумента достигает около трех метров, он имеет четыре стороны. Его поверхность блестящая, но при этом в ней ничего не отражается. Американская пресса отмечала сходство объекта с инопланетным обелиском из фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года», если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета.