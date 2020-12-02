Галереи ⟩ Посмотрите: самые красивые дома и сады Эстонии этого года

Конкурс «Kodu kauniks» в этом году проводился в 21-й раз. Кроме номинаций «Дом года» и «Сад года» при поддержке спонсоров было вручено восемь призов. Рекордные 30 финалистов были отобраны из более чем сотни участников конкурса.

«То, что в этом году у людей было больше времени, чем обычно, на уход за домом и садом, уже отражено в присланных нам фотографиях. Но реальность всегда приятно удивляет: а ведь мы могли собственными глазами увидеть дома и сады», - сказала Айта Киви, организатор конкурса, главный редактор журнала Kodu & Aed.

В состав жюри вошли редакторы журнала Kodu & Aed и представители спонсоров, большое значение имели суждения архитектора интерьеров Иви-Эльс Шнайдер и специалиста по садоводству Энели Кягер. «Среди участников было много квартир одного типа и уровня отделки, все они заслуживали особого внимания, и лучшие было выбрать нелегко», - сказала Иви-Эльс Шнайдер.

«Было приятно видеть, с каким энтузиазмом люди оформляют свои сады. И здорово, что они не побоялись пригласить нас в гости!» - добавила Энели Кягер.

Премия «Дом года»

Премию за лучший «Дом года» получила Кайре Луст, которая основательно и продуманно отремонтировала двухкомнатную квартиру сталинского времени в Пыхья-Таллинне. Были оценены ​​новая планировка, новые стены, пол, потолок, подоконники, сантехника, электропроводка и, конечно, новый интерьер, в котором новизна органично соседствует с историческими деталями. Жилье с высокими потолками и арочными окнами оказалось приятным и уютным, при этом функциональным и стильно оформленным.

Премия за дом в скандинавском стиле

Приз за дом в скандинавском стиле достался Маргит Партей и Тийту Ойнусу, которые отремонтировали трехкомнатную квартиру в деревянном доме прошлого века в центре Тарту. В результате двух с половиной лет строительно-ремонтных работ, большая часть которых была сделана своими руками, в квартире появились новые потолки, стены, полы, техническое оборудование и т.д. При этом большое внимание было уделено сохранению и реставрации старины: были отремонтированы старые окна, межкомнатные двери, кирпичная стена и мебель, для ремонта были в основном использованы натуральные материалы. Квартира с большим количеством дерева в интерьере имеет столь любимый эстонцами скандинавский дух.

Премия за лучшую ванную комнату

Награда за лучшую ванную комнату досталась Сигне и Вейко Вальяла, которые много поработали над ремонтом квартиры в экологически ценном районе Тарту. Их ванная - это большая комната с двумя окнами и сауной и трехметровыми потолками. Настоящая кирпичная стена, мраморная столешница, плитка для пола и стен, заказанная в Италии, морские ракушки, собранные во время путешествий и многое другое создают характер помещения.

Специальная премия за дом в национальном стиле

Специального приза были удостоены Хеди и Прийт Педаник, которые девять лет назад решили начать восстановление старого хутора в Вырумаа. Помимо сауны и множества наружных строений ими реставрирован двухэтажный жилой дом со всеми удобствами, а на нижнем этаже можно увидеть бревенчатые стены старого дома, окрашенные и неокрашенные. Все новое сочетается со старым, отдается предпочтение натуральным материалам, а использованная черно-бело-серая гамма позволяет выделяться красоте старого дерева. Также в этом доме многое предназначено для детей.

Премия за лучший сад