Приза зрительских симпатий PÖFF были удостоены два эстонских фильма

Звание, которое является одним из самых приятных для кинематографистов, поделят между собой игровой фильм Лаури Рандла "Прощай, СССР" и короткометражка Ромета Эско "Удар молнии" (Välguga löödud). Это также первый случай, когда приз зрительских симпатий вручают короткому метру.

Фильм, выигравший и в национальной программе PÖFF Shorts, посвящен памяти талантливого рэпера Mängupoi$$ Käru, чья жизнь оборвалась в возрасте 19 лет. В этой работе Ромет Эско и его соавтор, брат Рауль, отматывают время назад и пытаются понять безвременный уход их друга.

"До свидания, СССР" – это ностальгическая комедийная драма о яркой жизни семьи в последние годы СССР. История показана глазами мальчика и основана на воспоминаниях автора, ингерманландца по происхождению. В одной из стран производства, в Финляндии, уже отметили, что это первый в мире ингерманландский игровой фильм.

На PÖFF кинолента участвовала в конкурсной программе дебютов, собрав все полные залы. Такой же успех настиг ее в онлайн-кинотеатре PÖFF – были выкуплены все 500 билетов на виртуальный показ картины.

Очень тепло публика приняла и другие премьеры из Эстонии. Так, по результатам голосования себя хорошо проявили экранизация романа-бестселлера Олава Руйтласа "На плаву" (Vee peal), снятая частично в Эстонии военная драма "Эрна на войне" (Erna on sõjas) и документальный фильм "Спасти язык" (Keelepäästja), который создает портрет языковеда Индрека Парка. Он пытается возродить язык индейского народа манданов, проживающего в Северной Америке.

В голосовании на сайте PÖFF приняло участие около 1000 человек.

В кинотеатрах пользовались популярностью также фильмы Размуса Меривоо "Кратт" и Мариан Вызуметс "Тело борется в ответ". Положительную обратную связь получили "Анкета" Алены Суржиковой и "Мефистофель" Манфреда Вайнокиви. Картина Вейко Ыунпуу "Последние" выиграла в конкурсе фильмов из стран Балтии и была с успехом показана в онлайн-кинотеатре.

"Эстонская публика всё больше ценит эстонские фильмы, и я надеюсь, что в этом есть и некая заслуга PÖFF", – сказала директор фестиваля Тийна Локк.

Приз в размере 2000 евро предоставлен городом Таллинном и будет поделен пополам между создателями двух фильмов.

Короткометражный фильм "Удар молнии" вместе с другими победителями PÖFF Shorts можно посмотреть в онлайн-кинотеатре (https://kino.poff.ee/) до 6 декабря. "Прощай, СССР" сейчас идет в кинотеатрах Эстонии.